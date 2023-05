Wernisaż wystawy Arkadiusza Karapudy "Parergon"

Pochodzący z Żyrardowa artysta studiował na Wydziale Malarstwa, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2002-2007). Karapuda jest autorem ponad dwudziestu pięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad stu trzydziestu wystaw zbiorowych.



Wystawa "Parergon" stanowi eksperyment polegający na dekonstrukcji epigraficznych prac artysty. - Tytułowy "Parergon" (wywodzący się od słów para – poza, ergon – dzieło) określa to, co jest obok, stanowi przestrzeń między głównym przedstawieniem a jego otoczeniem – jest zarówno dodatkiem do dzieła, jak i jego dookreśleniem. Pojęcie to można odnieść do strategii stosowanej zazwyczaj przez Karapudę, polegającej na dołączaniu do obrazu malowanej "ramy" z umieszczoną na niej anglojęzyczną sentencją będącą komentarzem do głównego przedstawienia – czytamy w opisie kuratorskim ekspozycji.



Na wystawie znajdzie się wiele takich "ram", które oddzielą się od dzieł malarskich i staną się niezależne. - Modyfikacja i redukcja pierwotnych kompozycji stwarza odbiorcy możliwość zauważenia tego, co do tej pory pomijał i dostrzeżenia nowych kontekstów. Wymusza przyjęcie innego niż dotychczas punktu widzenia, przez co zbliża do prawdy – dodaje dr hab. szt. Piotr Korol – kurator wystawy z Katedry Malarstwa i Rysunku UMCS.



Wystawa będzie dostępna dla odwiedzających od 30 maja do 25 czerwca br., wt.-pt. w godz. 12.00-15.00.