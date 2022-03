Wielkanocny Kiermasz w Domu Chemika

Organizowane we współpracy z Klubem Twórców Ludowych wydarzenie to propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie twórczość i tradycje rękodzielnicze, a zarazem świetna okazja do zrobienia przedświątecznych zakupów.



Na stoiskach przygotowanych przez artystów nie zabraknie nie zabraknie m. in. wielkanocnych stroików, koszyczków, ręcznie wykonanych pisanek oraz kolorowych kartek świątecznych, wycinanek i palm wielkanocnych.