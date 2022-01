Wystawa Aleksandry Liput w Galerii Labirynt 2

Młoda artystka zaprezentuje w Labiryncie instalację rzeźbiarską odnoszącą się do relacji między człowiekiem, naturą i duchowością.



- Na swojej wystawie Aleksandra Liput pozwala nam odkryć utraconą więź z naturą. Witajcie w rzeczywistości magicznych totemów, zagadkowych talizmanów i prowizorycznych szałasów, które symbolicznie koją i dają schronienie - twierdzą pomysłodawcy wystawy.



Aleksandra Liput to artystka wizualna, zajmująca się ceramiką, miękkimi rzeźbami, obiektami i instalacjami. W swojej twórczości mierzy się z problematyką lęku, dziedziczenia traum, szeroko rozumianą duchowością i magicznymi przedmiotami. Jest asystentką i doktorantką na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Współtworzy duet kuratorski DZIDY.



Wystawa będzie czynna do 20 marca. Wstęp bezpłatny. 22 stycznia o godz. 14 będzie można wziąć udział w autorskim oprowadzaniu po wystawie