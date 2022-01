Wystawa Jarosława Struka w Kazimierzu Dolnym

Jarosław Struk urodził się w 1966 roku w Białej Podlaskiej. Ukończył studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Należy do Grupy Artystycznej Kontrast, Kazimierskiej Konfraterni Sztuki oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków z siedzibą w Lublinie.



Prace Struka prezentowane były na ponad 200. wystawach środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Zorganizował także 15 wystaw indywidualnych.



- Tematyką jego prac jest szeroko rozumiana natura i jej modyfikacje poprzez formy realne, rozpoznawalne do abstrakcji włącznie. W malarstwie główny nacisk stawia na barwę, która stanowi dla niego źródło inspiracji - opisują organizatorzy.



Wystawa będzie czynna do 10 lutego.