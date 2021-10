Zgłoszenia do przeglądu "Żeby Polska była Polską..." w Puławach

Do 13 października przyjmowane będą drogą elektroniczną zgłoszenia do udziału w tegorocznej odsłonie popularnego puławskiego przeglądu. Do udziału organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych: uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, średnich oraz osoby dorosłe.



Udział w przeglądzie stanowi okazję do uczczenia i upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń, które odegrały znaczącą rolę dla naszego narodu i niepodległej Polski.



Tegoroczna edycja poświęcona jest kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, Tadeuszowi Różewiczowi oraz Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu i 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.



18 i 19 października w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika odbędą się prezentacje konkursowe. Finał projektu i koncert laureatów zaplanowano na 6 listopada.



Regulamin, szczegółowe informacje oraz zapisy dostępne są na www.domchemika.pl.