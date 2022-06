Do Galerii Labirynt z przewodnikiem. Już w niedzielę

Uczestnicy zwiedzania dowiedzą się, co mieściło się kiedyś w budynku przy ul. Popiełuszki, jakie dzieła znajdują się na stałe w przestrzeni galerii oraz co jeszcze kryje się w Labiryncie.



Uczestników oprowadzi edukator Galerii Labirynt, Krystian Kamiński. Wydarzenie będzie tłumaczone na język ukraiński.



Wstęp w cenie biletu do galerii: 1 zł. Obowiązują zapisy poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Galerii Labirynt.