Najlepsze filmy pod chmurką. W piątek startuje Kino Perła

Głośne filmy rozrywkowe, kino festiwalowe i niszowe produkcje z różnych zakątków świata; zarówno nowości, jak i uznane klasyki. Kino Perła już od kilkunastu lat dostarcza letnich atrakcji kinomaniakom. Nie inaczej będzie w tym roku. Od 2 czerwca do 27 sierpnia będzie można zobaczyć łącznie kilkadziesiąt produkcji (seans od środy do niedzieli).

Projekcje realizowane są w ramach cyklów, które przez długie lata były niezmienne, tym razem jednak organizatorzy postanowili odświeżyć formułę. Największe przeboje będzie można poznać w ramach "Klasycznych piątków". Widzowie zobaczą filmy sprzed kilku i więcej lat, które cały czas budzą radość, ekscytację albo lęk. Całość zainauguruje 2 czerwca "Joker" z oscarową kreacją Joaquina Phoenix, a w ramach kolejnych seansów m.in. romans wszech czasów "Casablanca" (23 czerwca), "The Bodyguard" (28 lipca) czy "Kac Vegas" (18 sierpnia).

Soboty tradycyjnie przebiegną pod hasłem rodzimych produkcji w ramach cyklu "A to Polska właśnie". Już 3 czerwca organizatorzy zaproszą na biografię Kaliny Jędrusik "Bo we mnie jest seks". Później zobaczymy m.in. nominowane do Oscara "IO" Skolimowskiego (10 czerwca), głośny międzynarodowy dramat "Silent Twins" (1 lipca) czy "Zołza" o Ilonie Łepkowskiej (26 sierpnia).

Dotychczasowy niedzielny cykl komediowy zastąpią kryminały i thrillery pod hasłem "Zbrodnia (nie)doskonała". W najbliższą niedzielę odbędzie się pokaz filmu "Wróg doskonały" z udziałem Tomasza Kota. - Największym przebojem tegorocznych niedzieli z Kinem Perła jest bez wątpienia trylogia Donato Carrisiego, kultowego włoskiego autora kryminałów, który postanowił zostać również reżyserem i sfilmować swoje własne powieści. Efektem tego jest tryptyk: "Dziewczyna we mgle", "W labiryncie" oraz – prezentowane premierowo! – "Jestem otchłanią", którego seans, 27 sierpnia, zamknie tegoroczną edycję Kina Perła - wymieniają organizatorzy wydarzenia.

Komedie, ale także romanse, znajdą się z kolei w cyklu środowym - "Gorąco, gorąco". Zaczniemy od filmu "Anette" Leosa Caraxa (7 czerwca), a będzie można zobaczyć także takie produkcje, jak "Dwa bilety do Grecji" (14 czerwca), "Hiszpański romans" (12 lipca) czy "Boscy" (16 sierpnia).

Wreszcie w czwartki powróci cykl "Dziwny jest ten świat", w którym to będą prezentowane filmy festiwalowe i kino niezależne. Na otwarcie cyklu organizatorzy zaproszą na pokaz filmu "W trójkącie", nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes (8 czerwca). W repertuarze znajdą się również filmy "Men" (15 czerwca" czy "Matki równoległe" (29 czerwca).

Projekcje w ramach Kina Perła zaczynają się po zachodzie słońca ok. godz. 21. Udział w seansach jest bezpłatny. Szczegółowy repertuar dostępny na stronie: www.kinoperla.pl.

Program na nadchodzące dni:

2 czerwca - Joker

3 czerwca - Bo we mnie jest seks

4 czerwca - Wróg doskonały

7 czerwca - Anette

8 czerwca - W trójkącie