"Piosenki o miłości". Pokazy filmu i spotkanie z twórcami w Centrum Kultury

"Piosenki o miłości" to jedno z odkryć ostatniego festiwalu w Gdyni. To historia młodego muzyka, Roberta, który na przyjęciu u swojego ojca spotyka początkującą wokalistkę, Alicję. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia.

Po sobotnim seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu - reżyserem Tomaszem Habowskim oraz producentką Martą Szarzyńską.

Bilety: 12/15 zł.