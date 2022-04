Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [01-03.04]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1 kwietnia – 3 kwietnia

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): NIEDZIELA: Bajkowa niedziela – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK: Prawda – 19.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Proszę słonia - 16.00 NIEDZIELA: Proszę słonia – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Zemsta nietoperza – 18.00 NIEDZIELA: Zemsta nietoperza – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): SOBOTA: Margules. Nieobecność – 19.00 NIEDZIELA: Margules. Nieobecność – 17.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): NIEDZIELA: Koncert: Muzyka dobra na wszystko – 11.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ambulans – 18.30, 21.20; Batman dubbing – 10.00, 13.30; Batman napisy – 17.00, 20.30; Inni ludzie –19.50, 22.20; Morbius dubbing – 10.20, 11.40, 14.00, 16.20, 18.40; Morbius napisy – 12.40, 15.00, 17.20, 19.40, 21.00, 22.00; Najgorszy człowiek na świecie – 19.10; Nasze magiczne Encanto – 11.00; Sing 2 – 11.20; To nie wypanda – 10.30, 12.50, 13.50, 15.10, 16.10, 17.30; Uncharted dubbing – 15.30, 18.00; Uncharted napisy – 22.00; Za duży na bajki – 12.00, 14.30, 16.50; Zaginione miasto – 11.50, 14.20, 16.50, 19.20, 20.40, 21.50; Zając Max: Misja pisanka – 10.00, 13.30

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Ambulans – 20.10; Batman 2D dubbing – 13.30; Batman 2D napisy – 17.00, 19.50; Belle dubbing – 13.30; Belle napisy – 16.10; Inni ludzie – 17.10, 19.30, 21.50; Marzec '68 – 18.50; Morbius 2D dubbing – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 18.20; Morbius 2D napisy – 11.20, 13.40, 16.00, 19.20, 20.40, 21.40; Morbius 4DX dubbing – 10.20, 12.40, 15.00; Morbius 4DX napisy – 17.20, 19.40, 22.00; Najgorszy człowiek na świecie – 21.20; Nasze magiczne encanto – 11.00; Sing 2 – 12.50; To nie wypanda – 10.00, 13.15, 15.30, 17.45; Uncharted 2D dubbing – 11.00, 15.00; Za duży na bajki – 10.20, 12.40, 17.30; Zaginione miasto – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 20.40, 21.30; Zając Max: Misja pisanka – 10.50, 15.20 SOBOTA NIEDZIELA: Ambulans – 20.10; Batman 2D dubbing – 13.30; Batman 2D napisy – 17.00, 19.50; Belle dubbing – 13.30; Belle napisy – 16.10; Inni ludzie – 17.10, 19.30, 21.50; Marzec '68 – 18.50; Morbius 2D dubbing – 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 18.20; Morbius 2D napisy – 11.20, 13.40, 16.00, 19.20, 20.40, 21.40; Morbius 4DX dubbing – 10.20, 12.40, 15.00; Morbius 4DX napisy – 17.20, 19.40, 22.00; Najgorszy człowiek na świecie – 21.20; Nasze magiczne encanto – 11.00; Sing 2 – 12.50; To nie wypanda – 11.00, 13.15, 15.30, 17.45; Uncharted 2D dubbing – 11.00, 15.00; Za duży na bajki – 10.20, 12.40, 17.30; Zaginione miasto – 11.30, 14.00, 16.30, 19.00, 20.40, 21.30; Zając Max: Misja pisanka – 10.50, 15.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Batman dubbing – 10.00; Batman napisy – 13.35, 17.10, 20.20; Belle – 14.40, 17.20, 20.00; Inni ludzie – 10.10; Luka – 13.40; Marzec '68 – 19.30; Morbius dubbing – 10.15, 16.25; Morbius napisy – 12.50, 15.25, 18.00, 19.00, 20.35, 21.35; Nasze magiczne encanto – 12.10; Piosenki o miłości – 20.50; To nie wypanda – 10.15, 15.25, 17.50; Uncharted dubbing – 09.45, 10.00; Za duży na bajki – 10.00, 12.30, 17.00; Zaginione miasto – 12.25, 15.00, 16.00, 17.35, 18.35, 20.10, 21.10; Zając Max: Misja pisanka – 10.10, 13.00, 15.00 SOBOTA: Batman dubbing – 10.20; Batman napisy – 14.00, 20.20; Belle – 14.40, 17.20, 20.00; Inni ludzie – 10.40; Luka – 13.40; Marzec '68 – 19.30; Morbius dubbing – 10.15, 15.25, 18.00; Morbius napisy – 12.50, 16.25, 19.00, 20.35, 21.35; Nasze magiczne encanto – 10.30, 12.10; Piosenki o miłości – 20.40; Poranki: Bing i opowieści o zwierzątkach – 10.00; To nie wypanda – 10.35, 13.00, 15.25, 17.50; Uncharted dubbing – 11.05; Wszystko wszędzie naraz – 17.40; Za duży na bajki – 10.00, 14.00, 17.00; Zaginione miasto – 12.25, 15.00, 16.00, 17.35, 18.35, 20.10, 21.10; Zając Max: Misja pisanka – 10.10, 13.00, 15.00 NIEDZIELA: Batman dubbing – 10.20; Batman napisy – 14.00, 20.20; Belle – 14.40, 17.20, 20.00; Inni ludzie – 10.40; Luka – 13.40; Marzec '68 – 19.30; Morbius dubbing – 10.15, 16.25; Morbius napisy – 12.50, 15.25, 18.00, 19.00, 20.35, 21.35; Nasze magiczne encanto – 10.30, 12.10; Piosenki o miłości – 20.40; Poranki: Bing i opowieści o zwierzątkach – 10.00; To nie wypanda – 10.35, 13.00, 15.25, 17.50; Uncharted dubbing – 11.05; Wszystko wszędzie naraz – 17.40; Za duży na bajki – 10.00, 14.00, 17.00; Zaginione miasto – 12.25, 15.00, 16.00, 17.35, 18.35, 20.10, 21.10; Zając Max: Misja pisanka – 10.10, 13.00, 15.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Zając Max: Misja pisanka – 08.30; To nie wypanda – 10.00, 13.45; Wilk i jej sekret – 11.00; Za duży na bajki – 11.45; Marzec '68 – 14.15; Córka – 15.45; Cud Guadalupe – 16.30; Belle – 18.00, 20.00; Duch śniegów – 18.15; Piosenki o miłości – 20.30 SOBOTA: Zając Max: Misja pisanka – 12.00; To nie wypanda – 13.45; Za duży na bajki – 12.35; Marzec '68 – 10.30; Córka – 15.45; Cud Guadalupe – 14.30; Belle – 16.15, 18.00; Duch śniegów – 18.30; Piosenki o miłości – 20.30 NIEDZIELA: Zając Max: Misja pisanka – 12.00; To nie wypanda – 13.30; Za duży na bajki – 12.15; Marzec '68 – 14.15; Nędzarz i madame – 15.30; Cud Guadalupe – 16.30; Belle – 18.00, 20.00; Duch śniegów – 18.15; Piosenki o miłości – 20.30

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Przeżyć – 18.00; Piosenki o miłości – 19.45 SOBOTA: Piosenki o miłości – 18.00; Przeżyć – 19.45 NIEDZIELA: Drive my car – 17.00; Piosenki o miłości – 20.15

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA: Piosenki o miłości – 19.00 NIEDZIELA: Piosenki o miłości – 18.00

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Gniazdo turkawki – 15.30; Przeżyć – 17.30

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Morbius dubbing – 16.00; Morbius napisy – 20.05; To nie wypanda – 18.00; Zaginione miasto – 18.00; Zając Max: Misja pisanka – 14.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Morbius dubbing – 16.00; Morbius napisy – 20.05; Zaginione miasto – 18.00; Zając Max: Misja pisanka – 14.30 SOBOTA: Morbius dubbing – 16.00; Morbius napisy – 20.05; To nie wypanda – 14.00; Zaginione miasto – 18.00; Zając Max: Misja pisanka – 12.20 NIEDZIELA: Marzec '68 – 14.00; Morbius dubbing – 16.00; Morbius napisy – 20.05; Zaginione miasto – 18.00; Zając Max: Misja pisanka – 12.20

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Za duży na bajki – 14.50; Belle – 16.50; Przegląd filmowy: Mój dług – 19.15 SOBOTA: Za duży na bajki – 14.50; Belle – 16.50; Przegląd filmowy: Cyrano – 19.15 NIEDZIELA: Za duży na bajki – 14.50; Belle – 16.50; Przegląd filmowy: Truflarze – 19.15

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Fabian albo świat schodzi na psy – 18.30; Marzec '68 – 10.45, 19.45; Morbius dubbing – 16.00, 18.15; Morbius napisy – 20.30; To nie wypanda – 15.30; Za duży na bajki – 10.00, 17.30; Zaginione miasto – 17.45, 20.15; Zając Max: Misja pisanka – 09.00, 10.00, 15.45 SOBOTA: Fabian albo świat schodzi na psy – 18.30; Marzec '68 – 19.45; Morbius dubbing – 16.00, 18.15; Morbius napisy – 20.30; To nie wypanda – 13.15, 15.30; Za duży na bajki – 13.45, 17.30; Zaginione miasto – 17.45, 20.15; Zając Max: Misja pisanka – 14.00, 15.45 NIEDZIELA: Marzec '68 – 19.45; Morbius dubbing – 16.00, 18.15; Morbius napisy – 20.30; To nie wypanda – 13.15, 15.30; Za duży na bajki – 13.45, 17.30; Zaginione miasto – 17.45, 20.15; Zając Max: Misja pisanka – 14.00, 15.45

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Marzec '68 – 16.00; Morbius dubbing – 18.30; Morbius napisy – 21.00; Za duży na bajki – 13.30 SOBOTA: Marzec '68 – 15.30; Morbius dubbing – 18.00; Morbius napisy – 20.30; Ups2! Bunt na arce – 11.00; Za duży na bajki – 13.00 NIEDZIELA: Marzec '68 – 20.30; Morbius dubbing – 15.30; Morbius napisy – 18.00; Ups2! Bunt na arce – 11.00; Za duży na bajki – 13.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Za duży na bajki – 13.30; Zając Max: Misja pisanka – 15.30; Piosenki o miłości – 17.00; Najgorszy człowiek na świecie – 20.45 SOBOTA NIEDZIELA: Tom & Jerry – 10.30; Uprowadzona księżniczka – 12.15; Za duży na bajki – 14.30; Zając Max: Misja pisanka – 16.30; Piosenki o miłości – 18.15; Najgorszy człowiek na świecie – 20.00

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Zając Max: Misja pisanka – 14.00; Za duży na bajki – 16.00; Nędzarz i madame – 18.00; Najgorszy człowiek na świecie – 20.15