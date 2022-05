Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [27-29.05]. Top Gun: Maverick

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 27 maja - 29 maja

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK SOBOTA: Koncert: House of Cohen – 19.00 NIEDZIELA: Las się żyje – 17.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): SOBOTA: Sposób na Alcybiadesa – 18.00 NIEDZIELA: Sposób na Alcybiadesa – 12.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Pippi Langstrump - 16.00 NIEDZIELA: Pippi Langstrump – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): brak spektakli

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Anansi & Doktor Szron – 20.00 SOBOTA: Wio!Sny – 12.00; Densienie – 20.00 NIEDZIELA: Wio!Sny – 12.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert: Muzyczne Oscary – 19.00 NIEDZIELA: Koncert: Na łące – 10.00, 11.30

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Detektyw Bruno – 11.10, 13.30, 15.50, 18.10; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 09.00, 10.00, 12.10, 16.10 Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 14.50, 19.00, 21.45; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 13.20; Infinite storm – 20.45; Książę – 20.30; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 09.45, 12.00, 14.20, 16.40, 17.30, 18.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.10, 12.40, 15.20, 17.50; Top Gun: Maverick – 10.30, 12.20, 13.20, 15.10, 16.10, 18.00, 19.00, 19.50, 20.00, 20.50, 21.50; Wiking – 20.30 SOBOTA: Detektyw Bruno – 11.10, 13.30, 15.50, 18.10; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 12.10, 16.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 14.40, 17.20, 20.10, 21.10; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 13.10; Igrzyska zwierzaków – 10.00; Infinite storm – 20.30; Książę – 18.40; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 10.00, 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 18.50; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.10, 12.40, 15.20, 17.50; Top Gun: Maverick – 10.30, 12.20, 13.20, 15.10, 16.10, 18.00, 19.00, 19.45, 20.50, 21.50; Wiking – 20.30; Złoto – 20.50 NIEDZIELA: Detektyw Bruno – 11.10, 13.30, 15.50, 18.10; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.30, 12.30, 14.30, 16.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 11.50, 16.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 14.40, 17.20, 20.10, 21.10; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 13.20; Igrzyska zwierzaków – 11.20; Infinite storm – 20.30; Książę – 18.40; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 10.00, 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 18.50; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.10, 12.40, 15.20, 17.50; Top Gun: Maverick – 10.30, 12.20, 13.20, 15.10, 16.10, 18.00, 19.00, 19.45, 20.50, 21.50; Wiking – 20.30; Złoto – 20.50

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Detektyw Bruno – 11.20, 13.40, 16.00, 18.30; Dogtanian. Psi Muszkieter – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.00, 12.20, 15.00, 17.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 18.20, 20.30,21.10; F_cking Bornholm – 20.40, 22.15; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 12.00; Infinite Storm – 19.00; Książę – 20.50; Pan Wilki Spółka. Bad Guys – 09.30, 11.00, 13.20, 15.40, 16.15, 18.00; Podpalaczka – 21.20; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 14.10, 16.50; To nie wypanda – 14.00; Top Gun: Maverick 2D – 11.50, 12.50, 14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20; Top Gun: Maverick 4DX – 10.40, 13.30, 16.20, 19.10, 22.00; Za duży na bajki – 10.00 SOBOTA NIEDZIELA: Detektyw Bruno – 11.20, 13.40, 16.00, 18.30; Dogtanian. Psi Muszkieter – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 12.20, 15.00, 17.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 18.20, 20.30,21.10; F_cking Bornholm – 20.40, 22.15; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 12.00; Infinite Storm – 19.00; Książę – 20.50; Pan Wilki Spółka. Bad Guys – 10.30, 11.00, 13.20, 15.40, 16.15, 18.00; Podpalaczka – 21.20; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 11.40, 14.10, 16.50; To nie wypanda – 10.10, 14.00; Top Gun: Maverick 2D – 11.50, 12.50, 14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 19.30, 20.20, 21.20; Top Gun: Maverick 4DX – 10.40, 13.30, 16.20, 19.10, 22.00

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Boscy – 11.00, 13.00; Detektyw Bruno - 10.00, 12.40, 16.15, 18.05; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.10, 15.35; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 16.20; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 21.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 14.10; Infinite storm – 17.35, 19.55; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 15.10, 17.45, 20.10; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 11.00, 13.30, 16.00, 18.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.15, 11.45, 13.35, 15.20; Top Gun: Maverick – 11.20, 14.20, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30, 20.20, 21.20; Wiking – 20.40; Yakari i wielka podróż – 12.10 SOBOTA: Boscy – 21.00; Detektyw Bruno - 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.10, 13.15, 15.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 16.25; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 19.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 14.15; Infinite storm – 17.35, 19.55; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 15.10, 17.45, 20.10; Książę – 12.50; Liga Mistrzów UEFA – 20.45; Nasze magiczne Encanto – 10.20; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 11.00, 13.30, 16.00, 18.30; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.30, 14.00, 16.45; Top Gun: Maverick – 11.20, 14.20, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30, 20.20, 21.20; Wiking – 11.00; Yakari i wielka podróż – 12.10 NIEDZIELA: Boscy – 11.25; Detektyw Bruno - 10.00, 12.40, 15.20, 18.00; Detektyw Bruno dubbing ukraiński – 14.15; Dogtanian. Psi Muszkieter – 10.10, 13.15, 15.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 16.25; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 19.15, 21.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 12.20; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 14.15; Infinite storm – 17.35, 19.55; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 15.10, 17.45, 20.10; Książę – 12.50; Nasze magiczne Encanto – 10.20; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 11.00, 13.30, 16.00, 18.30; Poranki: Bing – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.30, 11.35, 14.00, 16.45; Top Gun: Maverick – 11.20, 14.20, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30, 20.20, 21.20; Wiking – 20.40; Yakari i wielka podróż – 12.10

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Dogtanian. Psi muszkieter – 09.30; Yakari i wielka podróż – 09.45; Detektyw Bruno – 11.15, 16.15; Top Gun: Maverick – 11.30, 14.45, 17.15, 19.45; Infinite storm – 18.15, 20.15 SOBOTA NIEDZIELA: Dogtanian. Psi muszkieter – 14.30; Yakari i wielka podróż – 13.00; Detektyw Bruno – 16.15; Top Gun: Maverick – 14.45, 17.15, 19.45; Infinite storm – 18.15, 20.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Duch śniegów – 18.00; Chiara – 19.45 SOBOTA: Chiara – 18.00; Duch śniegów – 20.15 NIEDZIELA: Chiara – 17.00; Inaczej niż w raju – 19.15

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): brak seansów

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 14.00, 16.00; Top Gun: Maverick – 18.00 SOBOTA: Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 12.10, 14.00, 16.00; Sonata – 10.00; Top Gun: Maverick – 18.00, 20.30 NIEDZIELA: Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 12.00, 14.00, 16.00; Top Gun: Maverick – 18.00, 20.30

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 14.00, 16.00; Top Gun: Maverick – 18.00, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 11.30, 13.30, 15.30; Top Gun: Maverick – 17.30, 20.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Dogtanian: Psi Muszkieter – 15.15; Detektyw Bruno – 17.15; Infinite Storm – 19.30 SOBOTA: Dogtanian: Psi Muszkieter – 09.00; Detektyw Bruno – 11.00; Infinite Storm – 13.00 NIEDZIELA: Dogtanian: Psi Muszkieter – 15.45; Detektyw Bruno – 13.30, 17.40; Infinite Storm – 19.45

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Detektyw Bruno – 09.00, 10.00, 15.15, 17.30; Dogtanian: Psi Muszkieter – 10.00, 16.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 12.30, 18.00; Infinite Storm – 20.00; Książę – 20.30; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 13.15, 15.30, 17.45; Top Gun: Maverick – 10.30, 14.15, 17.00, 19.45, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA: Detektyw Bruno – 12.00, 15.15, 17.30; Detektyw Bruno język ukraiński – 12.00; Dogtanian: Psi Muszkieter – 13.15, 16.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 18.00; Infinite Storm – 20.00; Książę – 20.30; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 13.45, 16.00, 18.15; Top Gun: Maverick – 14.15, 17.00, 19.45, 20.30

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dogtanian: Psi Muszkieter – 14.00, 16.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D napisy – 18.00; Top Gun: Maverick – 20.45 SOBOTA: Dogtanian: Psi Muszkieter – 11.00, 13.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 15.00; Downton Abbey: Nowa epoka – 20.00; Top Gun: Maverick – 18.00, 20.45 NIEDZIELA: Dogtanian: Psi Muszkieter – 11.00, 13.00, 15.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D napisy – 17.30; Downton Abbey: Nowa epoka – 20.00; Top Gun: Maverick – 18.00, 20.45

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): brak seansów

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Ogliki – 11.00; Detektyw Bruno – 12.30, 16.30; Pan Wilk i Spółka. Bad Guys – 14.30, 18.30; F_cking Bornholm – 20.30