Repertuar kin i teatrów w weekend w Lublinie i regionie [5-7.03]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 5 marca – 7 marca

TEATRY:

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Prawda – 19.00 NIEDZIELA: Prawda – 17.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): SOBOTA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy - 17.00 NIEDZIELA: Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy – 12.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Niedzielny Poranek Muzyczny – 11.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): SOBOTA: Trzy razy Piaf – 18.00 NIEDZIELA: Trzy razy Piaf – 17.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Poławiacze Pereł (online) – 20.00 NIEDZIELA: Brzydkie robaczątko (online) – 12.00

KINA:

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica – 11.00; Czyściec – 14.00; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 16.00, 19.00; Zabij to i wyjedź z tego miasta – 18.15; Każdy ma swoje lato – 20.00; Co w duszy gra – 10.00, 13.00, 15.00, 16.55 SOBOTA: Czyściec – 12.30; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 10.45, 14.15, 19.00; Zabij to i wyjedź z tego miasta – 18.45; Każdy ma swoje lato – 11.00, 20.30; Jeźdźcy sprawiedliwości – 16.30; Co w duszy gra – 13.00, 15.00, 16.55; Na rauszu – 21.00 NIEDZIELA: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica – 12.15; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 14.00, 16.15, 20.15; Każdy ma swoje lato – 18.30; Co w duszy gra –13.00, 15.00, 16.55; Zabij to i wyjedź z tego miasta – 19.15

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Zabij to i wyjedź z tego miasta – 19.00 SOBOTA: Zabij to i wyjedź z tego miasta – 17.00; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 19.00 NIEDZIELA: Obiecująca. Młoda. Kobieta – 17.00; Zabij to i wyjedź z tego miasta – 19.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Ściana cieni – 18.00; Palm Springs – 20.00 SOBOTA: Ściana cieni – 16.00; Helmut Newton. Piękno i bestia – 18.00; Palm Springs – 20.00 NIEDZIELA: Palm Springs – 17.00; Helmut Newton. Piękno i bestia – 19.00

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Co w duszy gra – 13.00, 15.00, 16.55; Jak najdalej stąd – 20.55; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.50 SOBOTA NIEDZIELA: Co w duszy gra – 11.00, 13.00, 15.00, 16.55; Jak najdalej stąd – 20.55; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.50

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Co w duszy gra – 15.00, 16.55; Jak najdalej stąd – 20.55; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.50 SOBOTA: Co w duszy gra – 12.45, 14.45, 16.55; Jak najdalej stąd – 20.55; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.50 NIEDZIELA: Co w duszy gra – 12.00, 14.00, 16.00; Jak najdalej stąd – 20.10; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.00

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Tajemniczy ogród – 15.45; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 17.40; Ściana cieni – 19.50

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK : Alive – 19.00; Co w duszy gra 2D – 14.30, 18.00; Co w duszy gra 3D – 15.45; Jak zostać gwiazdą – 19.30; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.30, 20.30; Ściana cieni – 17.00, 19.00, 21.00; Sound of Metal – 20.00; Tarapaty 2 – 17.30; Trolle 2 – 17.00 SOBOTA NIEDZIELA: Alive – 19.00; Co w duszy gra 2D – 13.15, 14.30, 18.00; Co w duszy gra 3D – 15.45; Jak zostać gwiazdą – 19.30; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 17.30, 20.30; Ściana cieni – 17.00, 19.00, 21.00; Sound of Metal – 20.00; Tarapaty 2 – 15.30, 17.30; Trolle 2 – 15.00, 17.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: After 2 – 21.00; Co w duszy gra – 14.30, 16.45; Czyściec – 19.00 SOBOTA: After 2 – 19.00; Banksterzy – 20.45; Co w duszy gra – 12.30, 14.30, 16.45; Czyściec – 21.00; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 18.30 NIEDZIELA: Co w duszy gra – 12.30, 14.30, 16.45; Czyściec – 19.00; Obiecująca. Młoda. Kobieta – 21.00

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK: Palm Springs – 20.30; Co w duszy gra – 15.00, 17.00; Oto my – 18.45 SOBOTA NIEDZIELA: Palm Springs – 20.30; Co w duszy gra – 13.15, 15.15; Oto my – 18.45