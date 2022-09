Święto młodych kinomaniaków w Lublinie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci

Lubelscy widzowie będą mogli zobaczyć łącznie 10 tytułów. To najnowsze przykłady kina familijnego dedykowane dzieciom od 4 lat. Wśród nich m.in. świetnie przyjęty przez krytykę i widzów "Za duży na bajki" czy kolejna odsłona popularnego cyklu "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai".



Wśród propozycji nie zabraknie filmów animowanych przeznaczonych dla najmłodszych widzów, takich jak "Przytul mnie" czy "Najlepsze urodziny Królika Karola", ale i produkcji fabularnych dla nieco starszych odbiorców.



- Każdy z nich jest inny i wyjątkowy, ale łączy je coś wspaniałego. To zaproszenie do wspólnej wyprawy, czasem bliższej, czasem dalszej, ale za każdym razem pełnej przygód i niezapomnianych emocji - zachęcają organizatorzy.



Widzowie będą mogli wybrać swój ulubiony film, który otrzyma nagrodę publiczności.



Bilety: 15 zł; dostępne są w kasie Centrum Kultury oraz online.



Program w Centrum Kultury:



25 września / niedziela

godz. 10:00 – Przytul mnie: Poszukiwacze miodu / 4+

godz. 12:00 – Szkoła magicznych zwierząt / 6+

godz. 14:00 – Lato kiedy nauczyłam się latać / 9+



26 września / poniedziałek / seanse dla grup zorganizowanych

godz. 9:00 – Najlepsze urodziny Królika Karola / 4+

godz. 11:00 – Detektyw Bruno / 8+



27 września / wtorek / seanse dla grup zorganizowanych

godz. 9:00 – Przytul mnie: Poszukiwacze miodu / 4+

godz. 11:00 – Mecz o wszystko / 9+



28 września / środa / seanse dla grup zorganizowanych

godz. 9:00 – Yuku i magiczny kwiat / 5+

godz. 11:00 – Głowa pełna Ciebie / 9+



29 września / czwartek / seanse dla grup zorganizowanych

godz. 9:00 – Przytul mnie: Poszukiwacze miodu / 4+

godz. 11:00 – Lato kiedy nauczyłam się latać / 9+



30 września / piątek / seanse dla grup zorganizowanych

godz. 9:00 – Najlepsze urodziny Królika Karola / 4+

godz. 11:00 – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona / 6+



1 października / sobota

godz. 10:00 – Yuku i magiczny kwiat / 5+

godz. 12:00 – Detektyw Bruno / 8+

godz. 14:00 – Mecz o wszystko / 9+



2 października / niedziela

godz. 10:00 – Najlepsze urodziny Królika Karola / 4+

godz. 12:00 – Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Tajemnica skorpiona / 6+

godz. 14:00 – Za duży na bajki / 9+

godz. 16:00 – Głowa pełna Ciebie / 9+