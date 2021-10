Fonie Lublina: "Z dedykacją od Camille'a Saint-Saënsa"

O wielu znanych pianistach mówi się, że wykonują Mazurki Chopina "śpiewająco". A gdyby tak zaśpiewać je naprawdę? Taka niezwykła interpretacja – Mazurki w aranżacji Pauline Viardot na głos i fortepian – dostępna jest od 10 października na stronie www.fonielublina.pl oraz na kanale YouTube. W programie koncertu "Z dedykacją od Camille'a Saint-Saënsa" znalazło się również "Danse macabre" tego francuskiego kompozytora oraz wybrane pieśni Cécile Chaminade.

Wystąpiły: Mariola Zagojska – sopran, Natalia Skipor – mezzosopran, Stefania Verbovetska – fortepian. Słowo o muzyce – Kinga Krzymowska-Szacoń.

Kolejny koncert w ramach cyklu odbędzie się już 31 października. Będzie to "Rzecz o mazurkach" w niezwykle ciekawym wykonaniu Aleksandra Demowska-Madejska - altówka i Wojciech Pyrć - fortepian.

Kolejne koncerty to: 7XI (online od 14 XI) - wystąpi Urszula Kryger wraz z Tomaszem Herbutem w pieśniach m.in. Mieczysława Wajnberga, a następne wydarzenie to prawykonanie napisanej dla Fonii Lublina kompozycji Anny Ignatowicz-Glińskiej - "Kwiaty polskie cantata da camera" do słów Juliana Tuwima.