W Teatrze Starym został zaprezentowany fragment spektaklu muzycznego „OK.NO (The window)” pod opieką reżyserską Janusza Opryńskiego. Eliza Borowska i Wojtek Mazolewski zagrali wybrane sceny sztuki, opowiedzieli o historii powstania pomysłu i o czym jest dany spektakl.

Spotkanie, w którym twórczość Patti Smith staje się punktem wyjścia do refleksji nad własną tożsamością – jako człowieka, twórcy, artysty. Kompozycje Wojtka Mazolewskiego, emocjonalność Elizy Borowskiej oraz przestrzeń i oprawa wizualna Oli Knedler splatają się w jedną, wielowymiarową narrację, pełną pytań i poszukiwań.

Aktorka i muzyk podkreślają, że unikają przywoływania za każdym razem nazwiska amerykańskiej wokalistki, autorki piosenek i poetki Patti Smith, której dzieła literackie stały punktem wyjścia do budowania opowieści. Wojtek Mazolewski i Eliza Borowska dodają, że nie chcą z artystki robić magnesu promocyjnego i mylić publiczności w tym, że ten spektakl jest o niej, tylko wprowadzają widzów do jej twórczości i wyjaśniają dlaczego to właśnie Patti Smith stała się pretekstem do tej opowieści?

– Patti Smith pojawiła się po prostu naturalnie. Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym co mogłoby być jakimś punktem wyjścia, które by nas połączyło i ta artystka wydawała się idealna, Wojtek wyszedł w ogóle z myślą o Patti Smith, że moglibyśmy oprzeć się na jej dziełach. Ja znałam muzykę, nie znałam literacko i jej książek nie czytałam wcześniej, więc w momencie kiedy przeczytałam, zapoznałam się literacko z jej twórczością, zafascynowałam się. Zafascynowała mnie do tego stopnia, że przewróciła trochę też moje życie zawodowe do góry nogami i wywołała we mnie jakieś takie emocje i jakieś takie rejony, których dotychczas nie dotykałam - opowiada Eliza Borowska. I dodaje:

- Wojtek znał twórczość Patti Smith doskonale, więc wiedział, że to jest dobry pomysł. Ona w tym co robi, jak łączy w sposób niezwykły literaturę z muzyką, pisanie z muzyką, więc okazała się rzeczywiście świetnym tropem do tego, żebyśmy my mogli skonfrontować te dwa światy, świat muzyki i świat teatru. Nie chcieliśmy też wpadać w jakieś znane nam rzeczy, które robiliśmy do tej pory. Szukaliśmy czegoś, co będzie odkrywcze i dla Wojtka i dla mnie.

O czym jest spektakl “OK.NO (The window) ”?

– Tak naprawdę jest to spektakl o nas, o naszej relacji, o naszym spotkaniu i o próbie powiedzenia czym jest relacja człowieka ze sztuką. Na pewno każdy ma swoje wspomnienia o tym, jak pierwszy raz przeczytał książkę w życiu albo obejrzał film, albo usłyszał jakąś płytę i to jest coś, co nas formowało, i spoglądając na to, można dużo zrobić – mówi Wojtek Mazolewski

– Ja chciałam, jeszcze odpowiedzieć trochę z innej perspektywy na to pytanie. Doszłam do wniosku, do takiej refleksji w trakcie pracy, że być może w tym świecie bardzo pędzącym i przytłaczającym wręcz człowieka, teatr jest miejscem, gdzie możemy dać sobie czas i na to, żeby się przez chwilę wyłączyć, żeby pomyśleć, żeby zadać sobie pytanie i dać sobie chwilę na odpowiedź, żeby zastanowić się czy w moim życiu jest jeszcze miejsce na czytanie, na inspirowanie się, czy jak to jest ważne, a dla każdego człowieka wydaje mi się to jest bardzo ważne. Więc dajemy sobie też szansę i przestrzeń publiczności, na to, żeby przez chwilę pobyć z tymi pytaniami i dać sobie czas na zastanowienie się – dodaje Eliza Borowska

Czy cały spektakl „OK.NO (The window)” będzie jedną wielką improwizacją?

– Spektakl opiera się na pewnych ramach i założeniach, ale zawiera dużą dozę swobody. To właśnie mnie najbardziej fascynuje w tym projekcie. Wojtek jest wspaniałym artystą, a ja, inspirowana twórczością Patti Smith, odczułam potrzebę odejścia z teatru po 20 latach pracy. Po prostu znudziło mnie powtarzanie w kółko, w moim rozumieniu, troszeczkę tego samego. Miałam potrzebę stworzenia czegoś świeżego, czegoś co będzie zmienne, czegoś co będzie miało ramy i będzie określało pewien sens tego co robimy i cel – opowiada Eliza Borowska.

W sobotę 01.03.2025 o godzinie 19:00 odbędzie się premiera spektaklu muzycznego OK.NO (The window).

Występują: Eliza Borowska, Wojtek Mazolewski

Muzyka: Wojtek Mazolewski

Wybór i opracowanie tekstu: Eliza Borowska, Wojtek Mazolewski

Opieka reżyserska: Janusz Opryński

Scenografia, wizualizacje, kostiumy i plakat: Ola Knedler

Reżyseria świateł: Piotr Szamryk

Ruch sceniczny: Mateusz Wojtasiński

Fotografie: Mateusz Czech

Bilety można kupić na oficjalnej stronie Starego Teatru.