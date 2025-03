Po programach „Wtorek na dzielni” widzowie i czytelnicy przysłali do naszej redakcji szereg pytań. Sporo pytań dotyczyło remontu zapowiedzianego remontu Janowskiej oraz inwestycji na pobliskich uliczek w dzielnicy Zembrzyce. Czytelnicy pytali o remonty ul. Lipskiej i Tęczowej, a Jarosław Kustra chce dowiedzieć się, czy wraz z zapowiedzianym remontem ulicy Janowskiej planowane jest podłączenie internetu światłowodowego. Natomiast Ja@TravelerMaxxx zwraca uwagę, że „ulica Janowska pomimo złej nawierzchni to tor wyścigowy”. Czytelnik prosi, aby w planach uwzględnić środkowy pas „czerwony” zarezerwowany tylko do skrętów na posesję. To tylko przykłady pytań od czytelników.

Duże zainteresowanie wzbudził także program o Ponikwodzie. Kamil Turowski dopytuje się o końcową część ulicy Torowej, prowadzącej do budynków mieszkalnych. Kolejny czytelnik postuluje ustawienie oznakowania wzdłuż ulicy Ponikwoda i Rudnickiej znakami pionowymi porządkującymi pierwszeństwo przejazdu. Związane jest to z narastającym ruchem w dzielnicy Ponikwoda. To tylko wybrane pytania od naszych widzów i czytelników. Zapraszamy na program „Wtorek nas dzielni. Sesja Q&A”.