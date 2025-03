Naćpany uciekał przed policją. 31-letni recydywista już trafił za kratki

31-latek z gminy Puławy w przeszłości był już karany. Będzie więc odpowiadał w warunkach recydywy (fot. KPP Puławy)

Sceny jak z kryminalnego filmu rozegrały się nocą na ulicach Puław. Policja ścigała kierowcę, który nie chciał się zatrzymać do kontroli. Gdy udało się go dopaść, okazało się, że to dobrze znany funkcjonariuszom 31-latek. Uciekał, bo znów miał wiele na sumieniu.

