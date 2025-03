Pachnąca chałka, jeszcze ciepłe bułeczki, no i flagowy produkt województwa lubelskiego, czyli cebularz lubelski – tradycyjne wyroby z piekarni państwa Zubrzyckich od lat goszczą na stołach wielu mieszkańców województwa lubelskiego, a tradycja i rzemiosło produkcji pieczywa trwa tutaj do dzisiaj i wyczuwalna jest w każdym produkcie.

Co najważniejsze, tą tradycją i rzemiosłem dzielą się z innymi.

– W naszej piekarni szkolimy przyszłych piekarzy oraz prowadzimy warsztaty z wytwarzania pieczywa. Mieliśmy najmłodszego uczestnika, który miał 2,5 roku, a najstarszy 93 lata – mówi Mariola Zubrzycka, współwłaścicielka piekarni. – Podczas warsztatów możemy poznać proces wytwarzania pieczywa od samego początku i poczuć go pod własnymi palcami.

Pieczywo wytwarzanego metodą rzemieślniczą i tradycyjną rozpoznamy po tym, że długo zachowuje swoją świeżość. Należy tylko w odpowiedni sposób je przechowywać.

– Po zakupie w sklepie najlepiej przynieść je do domu, odłożyć na drewnianą deskę i przykryć lnianą lub bawełnianą ściereczką. Niestety folia to prawdziwe zło dla pieczywa i przez to ono szybciej się psuje – dodaje Zubrzycka.