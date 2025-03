Rockowe trio, Dziwna Wiosna wystąpi w Fabryce Kultury Zgrzyt

Dziwna Wiosna to warszawskie trio, w którego skład wchodzą doświadczeni i uznani muzycy: gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, basista Wojtek Traczyk oraz perkusista Michał Młyniec. Debiutowali w sierpniu 2021 r. płytą „Dziwna Wiosna”, za którą otrzymali nominację do nagrody Fryderyka. Zresztą zasłużenie. Zespół gra proste, rockowe piosenki o lekko przybrudzonym brzmieniu, które są niesamowicie chwytliwe. Prochu nie wymyślili ale bardzo dobrze się tego słucha. Wystąpili na największych krajowych festiwalach muzycznych w Polsce: Pol’and Rock, Męskie Granie, Olsztyn Green Festiwal oraz jako support samego Kings Of Leon.

Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety do nabycia online.