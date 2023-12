Koncert: Bliss / Only Mess w DDK Węglin

To będzie muzyczny wieczór z naprawdę mocnym graniem. Grupa Only Mess tworzy muzykę z pogranicza post-hardcore'a i rocka alternatywnego. Zespół tworzą ludzie związani z takimi zespołami i wykonawcami jak Hidden World, Moriah Woods, Infradźwięki, Diary of Laura Palmer i Sky Collapse. Only mess w maju wydali debiutancki materiał pt. "6 Handmade Songs Recorded Some Time Ago".



Tego wieczora na scenie DDK Węglin pojawi się także lubelska formacja Bliss. Jak przekonują organizatorzy: "Bliss grają wściekle, głośno i mrocznie. Tu raczej brak miejsca na uderzenie w czułe nuty nostalgii, retrospektywę czy wpisywanie się w trend brzmienia ulubionych kapel z lat szkoły średniej".



Bilety na koncert kosztują 30 zł. Wejściówki do nabycia w kasie DDK Węglin.