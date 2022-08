Koncert Pepe w Strefie Innych Brzmień

To producent muzyczny związany z U Know Me Records, który nagrywa i tworzy nostalgiczne utwory w klimatach lo-fi. W 2020 roku wydał debiutancki album "Afterimages", a w maju tego roku światło dzienne ujrzała jego kolejna płyta pt. "Escapism".

Podczas koncertu będzie można usłyszeć zarówno utwory nostalgiczne, jak i melodie z pogranicza rapu, house’u, post-dubstepu, UK garage czy field-recordingu.

Wstęp wolny.