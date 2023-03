Koncert: Piotr Budniak Essential Group w CSK

Piotr Budniak Essential Group to zespół założony przez perkusistę Piotra Budniaka. Formację tworzą młodzi muzycy reprezentujący polską scenę jazzową. Zadebiutowali w 2015 roku płytą "Simple Stories About Hope And Worries".

Aktualnie artyści promują już piąty krążek - Homeland". Utwory na albumie inspirowane są twórczością poetów pochodzących z rodzinnej miejscowości lidera zespołu (Zielona Góra).

Grupę tworzą: Wojciech Lichtański - saksofon, Rafał Sarnecki - gitara, Kajetan Borowski - fortepian, Piotr Narajowski - kontrabas oraz Piotr Budniak - perkusja.

- Zespół konsekwentnie kontynuuje ścieżkę rozwoju swojego unikalnego brzmienia i stylu odważnie czerpiąc z najróżniejszych źródeł: od jazzowego mainstreamu do najnowszych nurtów muzyki improwizowanej i indie rockowej z dużą dozą inspiracji muzyką filmową, popową a także folkową - mówią organizatorzy.

Bilety na koncert kosztują 55 (ulgowy) i 70 zł (normalny).