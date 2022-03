Marek Dyjak w Centrum Spotkania Kultur

Urodzony w 1975 roku w Świdniku Marek Dyjak jest liderem zespołu grającego pod jego nazwiskiem. W 2021 roku światło dzienne ujrzała najnowsza płyta Dyjaka - "Na wzgórzu rozpaczy".

- Dyjak jest jak prawdziwy buntownik, co to rzuca się głową naprzód, a dopiero potem podlicza bilans zysków i strat. Takie są też jego koncerty - zero taryfy ulgowej, śpiewa to, co czuje i myśli, nawet jeśli taki ekshibicjonizm sporo go kosztuje - twierdzą organizatorzy.

W CSK artysta będzie promował swój nowy album. Wykonawcy będzie towarzyszył zespół w składzie: Mateusz Kołakowski (piano) oraz Leszek Szczerba (saksofon).

Bilety w kasie CSK oraz na bilety.spotkaniakultur.com.