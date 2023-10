Metalowe święto w Kultowej Klubokawiarni

ZMARŁYM - Black Metal

Przedstawiciel tzw. nowej fali w Black Metalu. Zwrócili na siebie uwagę tak mediów jak i fanów poprzez intrygującą hybrydę black metalu z brzmieniami cold vave czy post punka. Co by nie pisać, to z pewnością są jednym z ciekawszych zjawisk w polskim metalu.

https://zmarlym.bandcamp.com/album/druga-fala



KALT VINDUR - Progressive Black Metal

To kolejny zespół o którym może być niebawem bardzo głośno. I to nie tylko w Polsce. Pochodzący z podkarpackiej Dukli zespół, w tym roku podpisał kontrakt z grecką wytwórnią The Circle Music, która zobowiązała się do wydania na początku 2024 r. nowego albumu grupy. Ich muzykę można pokrótce określić jako mieszankę atmosferycznego (melodie) i progresywnego black metalu (złożone i urozmaicone brzmieniowo kompozycje).

https://www.youtube.com/watch?v=nXEc7kQwWtc

SACRIMONIA - Symphonic Black Metal

Jesteście stęsknieni za brzmieniami symfonicznymi? Z pewnością koncert Sacrimoni was nie zawiedzie. Kobiecy wokal oraz ostre bezkompromisowe brzmienie.

https://sacrimoniaofficial.bandcamp.com

DARGOR - Melodic Black Metal

Specjalizuje się w melodyjnym black metalu. Zespół w intrygujący sposób łączy melodyjne partie gitar z metalowym łojeniem na perkusji i agresywnym wokalem. I trzeba przyznać, że im to bardzo sprawnie wychodzi.

https://www.youtube.com/watch?v=vKheXRhi8iw

Bramka zostanie otwarta o godzinie 18:00. Pierwszy zespół zaczyna grać o godzinie 18:30. Bilety w cenie 40 zł do nabycia na bramce, w dniu koncertu.