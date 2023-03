The Fedor Family na finał Nadbużańskiego Festiwalu Muzyki Wielkopostnej

II Nadbużański Festiwal Muzyki Wielkopostnej powstał z inicjatywy Towarzystwa Muzyki Chóralnej "VLODAVIENSIS". W ramach tej edycji odbyły się już trzy wyjątkowe koncerty pasyjne z udziałem cenionych artystów. Na finał festiwalu zaplanowano koncert zespołu The Fedor Family.



To muzykująca rodzina z Lublina, której liderem jest Marek Fedor - kompozytor, aranżer, pedagog, a także multiinstrumentalista i pasjonat etnicznych brzmień. Jego żona Małgorzata jest matematykiem z zamiłowania i wykształcenia i wokalistką z potrzeby serca. Grupę tworzy również siedmioro dzieci państwa Fedorów.



- Najstarsze dzieci, Weronika i Michał, studiują jazz i muzykę estradową na Wydziale Artystycznym UMCS, młodsze: Rafał, Gabriel i Helena uczęszczają do Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, a najmłodsze, Daniel i Joanna, pobierają jeszcze naukę gry i śpiewu u rodziców - wymieniają organizatorzy wydarzenia.



Muzyka liturgiczna i pieśni wielkopostne zainspirowały zespół do przygotowania specjalnego programu koncertowego. Składają się na niego m.in. takie utwory jak: "Jezu Chryste Panie miły", "Krzyżu Chrystusa", "Ludu mój ludu" - w nowych aranżacjach.



Po koncercie nastąpi uroczyste zakończenie tegorocznego festiwalu. Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, sprawujący patronat honorowy nad festiwalem, dokona podsumowania wydarzenia. Słowo refleksji wygłosi także proboszcz parafii ojciec Marek Nowacki - współorganizator wydarzenia.



Wstęp wolny.