Weekendowe koncerty w Wirydarzu CK

Ken Vandermark & Paal Nilssen-Love zagrają w Lublinie 9 czerwca o godz. 20.30. Artyści występują razem od 2002 roku, dotychczas wydając siedem albumów. Muzycy tworzą unikalne podejście do muzyki improwizowanej, które jest porywające zarówno dla swoich pomysłów, jak i wykonania. Bilety na koncert kosztują 35 i 45 zł.



Z kolei 11 czerwca na godz. 20 zaplanowano koncert Gai - zespołu grającego muzykę z pogranicza folku, z wyraźnym ekologicznym akcentem.



- Muzyka jest dla nas formą komunikacji tego w co wierzymy, co w nas żywe i ważne. Gramy bo wierzymy, że wibracje, które niesie muzyka mają moc, by zmieniać świat - opowiadają artyści.



Zespół wystąpi w składzie: Marta Zinserling – śpiew, gitara, banjo, ukulele, Dawid Wyczółkowski – kongi, Norbert Kubacz – kontrabas oraz Piotr Gil – gitara. Bilety: 20/30 zł.