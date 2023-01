Z Kolorado do Lublina. Koncert Moriah Woods

Krążek nosi tytuł "Human" i ukazał się w grudniu 2022 roku. Moriah Woods w swojej twórczości opowiada o zawiłościach umysłu i ludzkiej kondycji.



Artystka do tej pory wypuściła dwa albumy studyjne pod własnym nazwiskiem. Ma w swoim dorobku również krążek nagrany z zespołem The Feral Trees oraz singiel "Our Voice / Nasz Głos" z Anitą Lipnicką.



Support artystce zapewni zespół Hamani. Bilety na koncert dostępne są na platformie kupbilecik.pl.