22 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie [program]

Jak zapowiadają organizatorzy z Lubelskiego Teatru Tańca chcieli w tegorocznej edycji ukazać niezwykłe bogactwo i różnorodność zjawisk tanecznych. Zarówno różnic, jak i cech wspólnych. W tym roku gwiazdami, które będziemy oglądać w Centrum Spotkania Kultur wybitni artyści z USA: Ailey II i Alonzo King LINES Ballet.

W ogóle amerykański taniec, choreografowie i świetni tancerze będą dominować na MSTT choć jak uprzedza Ryszard Kalinowski z Lubelskiego Teatru Tańca będzie to zaledwie próba pokazania tego niezwykłego zjawiska. Oprócz Ailey II i Alonzo King LINES Ballet w Lublinie będą: Colleen Thomas i kompania .

Oprócz nich w programie MSTT Wojciech Mochniej (PL/Kanada), choreografowie związani z siecią tańca Aerowaves: Linda Hayford - Inside Out (Francja), Fouad Boussouf - Compagnie Massala (Francja) i Núria Guiu Sagarra (Hiszpania). Przyjadą też laureaci konkursów choreograficznych i studenci wydziałów tańca z Polski oraz goście z Białorusi i Ukrainy.

Dla fachowców będą warsztaty tańca i pisania o tańcu. Widzom organizatorzy proponuje jeszcze projekcje filmowe.

BILETY: na spektakle odbywające się w CK (Peowiaków 12) 15 zł / 25 zł / 12 zł (uczestnicy zajęć Centrum Ruchu LTT, po uprzednim zgłoszeniu w biurze organizatora) do nabycia w kasie Centrum Kultury w Lublinie oraz online na stronie bilety.ck.lublin.pl; na spektakle w CSK (pl. Teatralny 1) 30-70 zł w kasach CK i CSK oraz online na stronach ck.lublin.pl i spotkaniakultur.com

PROGRAM

16 listopada, piątek

godz. 19.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa Colleen Thomas - „but the sun came up and we were here / ale słońce wzeszło i już w nim trwaliśmy”- PREMIERA (USA / Polska / Ukraina / Białoruś), 55 minut

17 listopada, sobota

godz. 18.00 Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa AILEY II na 22 MSTT- „Where there are tongues”, 27 minut / „Road to One”, 15 minut / „The Hunt”, 14 minut / “Revelations”, 36 minut (USA)

godz. 21.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa Colleen Thomas – „but the sun came up and we were here / ale słońce wzeszło i już w nim trwaliśmy” (USA/ Polska/ Ukraina/ Białoruś), 55 minut

18 listopada, niedziela

godz. 18.00 Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa AILEY II na 22 MSTT - „Where there are tongues”, 27 minut / „Road to One”, 15 minut / „The Hunt”, 14 minut / “Revelations”, 36 minut (USA)

godz. 21.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa Wojciech Mochniej „We_selle” - premiera lubelska (Kanada/ Polska), 60 minut

19 listopada, poniedziałek

godz. 18.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa

Iwona Olszowska/ Marcin Janus „Koncert na organy” (Polska), 25 minut

Ramona Nagabczyńska „RE//akumulacja” (Polska), 40 minut

20 listopada, wtorek

godz. 18.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa

Olga Labovkina “In/Way/Out” (Białoruś) 30 minut

Buchok ART Family „SOS (self ongoing speculations)” (Ukraina), 45 minut

21 listopada, środa

godz. 18.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa

Anna Nowicka „ Raw light” (Polska) 45 minut

Katarzyna Sitarz „PER-SONA” (Polska) 40 minut

22 listopada, czwartek

godz. 18.00 Centrum Kultury, korytarz-łącznik parter, Sala Widowiskowa

Valeria Kripatch „Tragicomedy From point A to point B” (Białoruś), 15 minut

Adi Weinberg - Prejna „Babie lato” (Polska/ Izrael), 15 minut

Olga Labovkina “Don’t name me” (Białoruś), 10 minut

STRUCTURERS - "Hunters. Futuristic imagination about time" (Białoruś), 9 minut

Inna Aslamova – "Something about us" (Białoruś, Ukraina, Polska) , 60 minut

23 listopada, piątek

godz. 18:00 Centrum Kultury, Sala Czarna “The Backyard” (USA), 45 minut

godz. 19.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa

Linda Hayford - Inside Out “Shapeshifting” (Francja), 20 minut

Núria Guiu Sagarra “Likes”(Hiszpania), 40 minut

Godz.20:30 Centrum Kultury, Sala Czarna “The Backyard” (USA), 45 minut

24 listopada, sobota

godz. 18.00 Centrum Spotkania Kultur, Sala Operowa Alonzo King LINES Ballet na 22 MSTT „Art Songs”, 25 minut / “Figures of Speech”, 56 minut (USA)

godz. 20.30 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa Fouad Boussouf - Compagnie Massala „NÄSS (Les Gens)” (Francja), 40 minut

25 listopada, niedziela

godz. 19.00 Centrum Kultury, Sala Widowiskowa

„MŁODA POLSKA”, 90 minut

Ilona Gumowska „Moira”

Agnieszka Janicka „Lead me”

Jarosław Mysona „Stonewall Inn”

Jakub Lewandowski „Melancholia”

Pracownia Tańca PRYZMAT „zeSTROjeNIE”

Łukasz Zgórka „Jak rozebrałem tęczę, czyli sprawdzam grunt” Katarzyna Leszek/ Wojciech Furman „(nie)wiara” Magdalena Skowron „Więcej” Monika Pluta/ Olga Blachnierek- „Nie(perfekcyjna)”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:

16- 19 listopada- „Reflections”- Anna Kamińska/ Przemysław Degórski (Polska) - interaktywna instalacja, foyer Sali Czarnej Centrum Kultury

15– 20 listopada - warsztaty pisania o tańcu – prowadzenie: Joost Goutziers (Holandia), Warsztaty Kultury

17 – 18 listopada - Warsztaty taneczne z AILEY II i Masterclass z AILEY II (USA), Centrum Spotkania Kultur

23 listopada – warsztaty choreograficzne z Fouad Boussouf - Compagnie Massala (Francja), sala prób nr 4 Centrum Kultury

24- 25 listopada - warsztaty tańca współczesnego, sale prób Centrum Kultury

16- 25 listopada – wystawa - „Historia tańca w USA”, Piwnica Centrum Kultury

Kino 22 MSTT – Kino Centrum Kultury

19 listopada - godz 20:30 - „Rize”, reż. David LaChapelle

20 listopada - godz 20:30 - „Frances Ha”, reż. Noah Baumbach

21 listopada - godz 20:30 - „West Side Story”, reż. Robert Wise, Jerome Robbins

25 listopada - godz 17:00 - „Bobbi Jene”, reż. Elvira Lind