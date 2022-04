Kwiecień i maj w Teatrze Andersena. Także dla dzieci z Ukrainy

Obecnie na deskach teatru można oglądać spektakl "Proszę słonia", czyli opowieść o najmniejszym chłopcu w klasie, który zaprzyjaźnia się z rosnącym w zastraszającym tempie porcelanowym słonikiem Dominikiem. Pokazy spektaklu potrwają do 13 kwietnia.



Po wielkanocnej przerwie teatr powróci z pokazami spektaklu "Pchła Szachrajka" na podstawie utworu Jana Brzechwy. To opowieść pełna iluzji o niezliczonych, absurdalnych przygodach i szachrajstwach pewnej Pchły.



Terminy pokazów: 21, 22, 26 - 29 kwietnia, g. 9:30 i 11:30, 23 i 30 kwietnia, g. 16:00, 24 kwietnia, 1 maja, g. 12:00.



W maju w Teatrze Andersena będzie można z kolei podziwiać spektakl "Muminki". Za pomocą magicznego kapelusza bohaterowie ścigać się w chmurach, woda w rzece zamieni się w malinowy sok, a dolina przemieni się w egzotyczną dżunglę. Nie zabraknie też Buki.



Pokazy: 7, 14, 21 maja g. 16:00, 8, 14, 22 maja, g. 12:00, 10 – 13 maja, 17 – 20 maja, g. 9:30 i 11:30.



Teatr Andersena zaprasza grupy zorganizowane w każdym wieku do udziału w warsztatach teatralnych. Instytucja oferuje zajęcia z cyklu Akademia Andersena dla przedszkoli i klas wczesnoszkolnych oraz młodzieży, warsztaty lalkarskie dla grup oraz zajęcia z cyklu "Zakulisowe sprawy", w ramach których przewidziany jest spektakl, dyskusja i warsztaty. Pełna oferta zajęć dostępna jest na stronie internetowej teatru.



W ramach akcji "Solidarni z Ukrainą" każdy obywatel Ukrainy może kupić bilet na spektakl za symboliczną złotówkę. Teatra zaprasza dzieci, młodzieży i dorosłych.