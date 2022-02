"Bucik Kopciuszka" i znacznie więcej. Luty w Teatrze Andersena

Na początek "Proszę Słonia", czyli propozycja dla dzieci od 5 lat. Przedstawienie będzie można oglądać codziennie do 6 lutego. Opowiada ono o losach najmniejszego chłopca w klasie, który swoje witaminy "na rośnięcie" wrzuca do trąby porcelanowego słonia.

Kolejna w tym miesiącu propozycja to "Bucik Kopciuszka" Katarzyny Kawalec, dedykowany najmłodszej publiczności. Historia prowadzona przez dwójkę aktorów zachęca do zabawy w detektywa, w tropienie i obserwowanie śladów zostawianych wszędzie, do patrzenia na otaczający świat tak, aby stworzyć opowieść na podstawie tropu. Pokazy w dniach 8-11 lutego o godz. 9.30.

Między 12 a 20 lutego teatr zaprosi na pokazy spektaklu Jędrzeja Piaskowskiego "Historia naturalna czyli o niezwykłych żyjątkach. Sześć postaci – Kosmitka, Chłopiec-Dinozaur, Jeż, Małża, Nietoperz i Drzewo – chce odzyskać las, ich dawny dom i raj utracony. Wyruszają w przedziwną podróż w głąb pamięci i wyobraźni.

Ostatnim spektaklem, który będzie można obejrzeć w lutym, jest "Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy" zrealizowany przez zespół Teatru Andersena. Pokazy od 23 do 27 lutego.

Dodatkowo teatr zaprasza grupy zorganizowane w każdym wieku do udziału w różnorodnych warsztatach teatralnych.

Pełna oferta warsztatów i spotkań dla grup zorganizowanych, rodzin, młodzieży i dorosłych, a także szczegółowy repertuar spektakli, dostępne są na stronie www.teatrandersena.pl.