Spektakl "Empty Bodies" w Centrum Kultury

To spektakl Teatru Tańca Zawirowania według pomysłu i z choreografią Karoliny Kroczak. To opowieść o tęsknocie za połączeniem z naszą pierwotną naturą, za bliskością z matką, która tuli. To także spektakl o głodzie i pustce, które są ceną, jaką płacimy za idealny "plastikowy" świat.



- Spektakl ma strukturę kolażu, gdzie poetyckie obrazy nawiązujące do tematyki relacji matka-dziecko, przeplatają się z motywami zaczerpniętymi z życia trzech kobiet. Każda z nich zmaga się na swój sposób z problemami cielesności - zapowiadają organizatorzy wydarzenia.



W spektaklu występują: Aleksandra Krajewska, Agata Pankowska/Ilona Gumowska, Elwira Piorun.



Bilety: 15/25 zł.