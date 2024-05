Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Na lubelskiej liście Trzeciej Drogi zabrakło byłego europosła Krzysztofa Hetmana. Szef ludowców na Lubelszczyźnie i minister rozwoju i technologii w rządzie Donalda Tuska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jednak wystartuje, ale nie z Lubelskiego, ale z Wielkopolski, gdzie będzie miał o wiele większe szanse na zdobycie mandatu.

– Dzisiaj rozpoczynamy jako Trzecia Droga wybory do Parlamentu Europejskiego i mamy zaszczyt zaprezentować naszych kandydatów – rozpoczął poniedziałkową konferencję pod pomnikiem Unii Lubelskiej na placu Litewskim w Lublinie Andrzej Maj z PSL, wicewojewoda lubelski. – Będziemy przez ten najbliższy miesiąc blisko państwa. Będziemy rozmawiać o tym, jak Polska ma wyglądać w Unii Europejskiej, jakie są nasze postulaty, jakie są nasze pomysły jako środowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni. Myślę, że to będzie krótka, ale bardzo intensywna kampania wyborcza – powiedział wicewojewoda.

Trzecia Droga do kolejnych wyborów, podobnie jak do parlamentarnych oraz samorządowych, idzie z tym samym hasłem.

– Praca, praca, praca, dość kłótni, do przodu – wyznał z kolei drugi z wicewojewodów obecnych na spotkaniu Wojciech Wołoch z Polska 2050 Szymona Hołowni. – To niezwykle ważne wybory. To one określą jaka rola Polski będzie w przyszłej Unii Europejskiej. Jaka to będzie Unia Europejska. Czy to będzie Unia zgody, pracy, budowania pokoju, stabilizacji i naszego bezpieczeństwa, a jednocześnie dobrobytu czy będzie to Unia kłótni, argumentów na „nie” i destrukcji?