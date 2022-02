Spektakl Fundacji Banina w Józefowie

Łuków: Czy miasto dopłaci do dzieci w prywatnych żłobkach?

Wcześniej radni, teraz rodzice wnioskują o dofinansowanie pobytu ich dzieci w prywatnych żłobkach. Burmistrz przypomina, że rząd w tym roku wprowadzi tak zwane „żłobkowe”, czyli miesięczne świadczenie nawet do 400 zł. Pieniądze trafiać będą bezpośrednio do placówek. Nie zmienia to faktu, że władze miasta przygotowują projekt uchwały w tej sprawie.