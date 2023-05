"W moim początku jest mój kres" - spektakl ponownie na scenie Centrum Kultury w Lublinie

"W moim początku jest mój kres" to spektakl zrealizowany na 20-lecie Lubelskiego Teatru Tańca. Jubileuszowe widowisko łączy twórców różnych dziedzin i stawia pytania o wspólny, jak i indywidualny stosunek do przeszłości i do tego, co ma nadejść. Ważną rolę w spektaklu odgrywają taniec, muzyka, śpiewy oraz multimedia.

Po spektaklu, ok. godz. 20.15, w Księgarni Dosłowna odbędzie się spotkanie z twórcami pod hasłem "Dosłownie o Kresie i Początku".

Bilety na spektakl: 30/40 zł.