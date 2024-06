Budowa pompy ciepła — poznaj najważniejsze elementy pompy ciepła

Z czego składa się pompa ciepła? Jakie elementy pomp ciepła powodują, że są to urządzenia pracujące sprawnie, zarówno w niższej, jak i wyższej temperaturze? Czy serce pompy ciepła to sprężarka, wentylator, a może elementy sterujące? Sprawdź!

Pompa ciepła — budowa

Budowa pompy ciepła zależy przede wszystkim od jej sposobu działania. Na rynku energooszczędnych urządzeń grzewczych przodują:

pompy ciepła powietrze — woda ogrzewające domy i wodę użytkową,

pompy ciepła powietrze — powietrze wykorzystywane głównie do chłodzenia, ten typ pomp nazywamy zamiennie klimatyzatorami.

gruntowe pompy ciepła.

Chociaż efekt korzystania z nich jest podobny, to jednak elementy zamontowane w obudowie mogą się różnić w zależności od typu i modelu.

Pompa ciepła nie ma natomiast podajnika paliwa stałego czy płynnego. Żadna pompa ciepła nie ma bezpośredniego źródła energii, lecz wykorzystuje dostępną energię z zewnętrznego źródła, takiego jak powietrze czy grunt, aby przekształcić ją na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. Pompy ciepła działają na zasadzie przenoszenia ciepła z obszarów o niższej temperaturze do obszarów o wyższej temperaturze. Nie generują energii cieplnej same z siebie, dlatego trzeba zapewnić im dostępu do odpowiedniego źródła ciepła, aby działały efektywnie.

Pompy ciepła są zasilane elektrycznie. Oznacza to, że do ich działania potrzebna jest energia elektryczna napędzająca różne jej komponenty, takie jak sprężarka, wentylatory i elementy sterujące. Jednak są bardzo efektywne w przekształcaniu energii elektrycznej na cieplną i to dzięki temu są bardziej ekonomiczne niż tradycyjne systemy grzewcze. Mogą też być znacznie tańsze w eksploatacji, jeśli korzystają z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, takich jak energia słoneczna czy wiatrowa. Niektóre pompy ciepła są również wyposażone w systemy monitorowania zużycia energii. Pozwala to użytkownikom na śledzenie zużycia i optymalne wykorzystanie dostarczanej energii elektrycznej, co przekłada się na oszczędności.

Budowa pompy ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda wykorzystuje energię z otoczenia do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, ale również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Najczęstszy podział pomp ciepła używanych w domach jednorodzinnych do ogrzewania to Split i Monoblok.

Pompa ciepła — elementy modelu Split

Pierwszym elementem pompy ciepła typu Split jest jednostka zewnętrzna. W jej skład wchodzą: sprężarka odpowiedzialna za sprężanie czynnika chłodniczego oraz wymiennik, w którym odbywa się proces odbierania ciepła od otoczenia. Dodatkowo jednostka zewnętrzna wyposażona jest w wentylator wymuszający przepływ powietrza przez wymiennik, który pomaga efektywniej pozyskiwać ciepło z powietrza.

Drugim istotnym elementem jest jednostka wewnętrzna znajdująca się wewnątrz budynku. Tu za pomocą rur freonowych transportowane jest pozyskane na zewnątrz ciepło i za pomocą drugiego wymiennika przekazywane jest do instalacji grzewczej budynku, skąd transportowane jest już do instalacji grzejnikowej czy podłogowej. W jednostce wewnętrznej znajduje się też sterownik, który jest sercem sterującym całym urządzeniem.

Budowa i zasada działania pompy ciepła Monoblok

W przypadku pompy ciepła Monoblok wszystkie komponenty znajdują się w jednej obudowie, a ta ustawiona jest poza budynkiem, nie zaś w jego wnętrzu. Pompa ciepła typu monoblok to praktycznie to samo urządzenie co split z tą różnicą, że elementy hydrauliczne ma dobudowane do obudowy na zewnątrz, zamiast stosowania osobnej jednostki wewnątrz budynku. Zaletą tego rozwiązania jest kompaktowy wygląd urządzenia, a także łatwa instalacja. Montaż tej pompy grzewczej i przygotowującej ciepłą wodę użytkową nie wymaga od montera posiadania specjalistycznych uprawnień, jednak dla użytkownika tworzy konieczność mądrego zabezpieczenia pompy ciepła przed zamarzaniem w ujemnych temperaturach ze względu na to, że w pompach ciepła typu monoblok na zewnątrz wychodzi woda, która krąży w naszej instalacji grzewczej (pompy ciepła typu split są pozbawione tego ryzyka zamarznięcia ze względu na wykorzystanie transportu ciepła z zewnątrz do wewnątrz rurami freonowymi z czynnikiem chłodniczym.