Egzamin ósmoklasisty 2023. Jak wypadli uczniowie w lubelskim?

– Przed samym egzaminem było bardzo nerwowo, ale jak już wyszedłem z polskiego to miałem luz. Ten egzamin jest trochę przereklamowany. Takie nerwy są na początku ogromne, a potem przechodzi. Problemem było tylko czekanie na wyniki. Jak dla mnie to nie powinno się tak długo czekać. Lepiej jakby na zakończenie roku już wszystko było wiadomo – mówi Kuba, który zdawał egzamin w tym roku.

– Przed egzaminem się nie stresowałam, ale ostatni tydzień z czekaniem na wyniki był nerwowy. Zaczęłam wpadać w panikę, że pewnie poszło bardzo źle i nie dostane się do wybranej szkoły – przyznaje Martyna.

– A jak poszło? – pytam.

– Do przodu. Z matmy jest nawet lepiej niż myślałam – odpowiada dziewczynka. I tak powiedzieć może prawdopodobnie większość uczniów z woj. lubelskiego.

W skali całego kraju ósmoklasiści z egzaminu z języka polskiego i angielskiego otrzymali średnio 66 procent, a z matematyki 53 procent. Uczniowie z Ukrainy zdający egzamin na zakończenie nauki w polskiej szkole podstawowej otrzymywali odpowiednio 45 procent, 37 procent i 46 procent.

Na tym tle uczniowie z województwa lubelskiego wypadli bardzo dobrze. W przypadku wykazania się wiedzą z języka ojczystego nawet lepiej niż średnia krajowa i zdobyli średnio 67 procent. Z matematyki dostawali natomiast 53 procent, a z języka angielskiego na 64 procent. W przypadku obywateli Ukrainy było to średnio 44-, 37- i 46 procent.

Standardowo najlepiej z egzaminem radzili sobie mieszkańcy największych miast. W woj. lubelskim miastach powyżej 100 tys. mieszkańców średnia zdawalność z języka polskiego to 73 procent, z matematyki 64 procent, a z języka angielskiego 76 procent. W miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców to odpowiednio 68, 55 i 69 procent a w mniejszych miastach 65, 49 i 52 procent. Na wsiach średnie wyniki to 65, 49 i 57 procent.

– Cieszę się. Najbardziej bałem się polskiego, ale mam 79 procent. Pojęcia nie wiem jak to zrobiłem – przyznaje Michał tegoroczny absolwent podstawówki. – Może opowiadanie poszło mi dobrze? A wydawało mi się, że nie jest najlepsze, bo nie bardzo umiem w puenty.

Tymczasem statystyki mówią, że 58 proc. ósmoklasistów zdecydowało się na napisanie rozprawki (Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych?).

– Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że z języka polskiego uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych oraz znajomość lektury obowiązkowej „Balladyna”. Z matematyki wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych. Ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajdowanie określonych informacji w oparciu o tekst słuchany – informuje Centralna Komisja egzaminacyjna. – Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie z zakresu kształcenia językowego sprawdzające umiejętności: poprawnego stopniowania przysłówków i zapisu partykuły „nie” z przysłówkami w stopniu najwyższym. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności operowania obiektami matematycznymi, przekształcenia równania z jedną niewiadomą, aby obliczyć wysokość trójkąta. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Teraz absolwentów podstawówek czeka tylko rekrutacja. Wnioski o przyjęcie do szkół będą przyjmowane do 23 czerwca. Ci, którzy już je złożyli będą mogli zmienić preferencje (od 23 czerwca do 10 lipca). Publikacja list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznych nastąpi do 16 czerwca, a list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia – 18 lipca. Pięć dni później nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych. Potem ruszy rekrutacja uzupełniająca.