Kiedy dzieci wrócą do szkół? Ministerstwo mówi, że plan się nie zmienia i podaje datę

Rzecznik MZ był pytany, czy jest prawdopodobieństwo, że dzieci 10 stycznia nie wrócą do stacjonarnej nauki.

Zgodnie z decyzjami rządu, uczniowie szkół podstawowych i średnich mają uczyć się zdalnie od 20 grudnia do 9 stycznia. Od 23 grudnia do 2 stycznia w szkołach trwa przerwa świąteczna, wolna od zajęć. Zdalna nauka obowiązywała więc 20, 21 i 22 grudnia i będzie prowadzona 3, 4, 5 stycznia oraz 7 stycznia, jeśli szkoła pracuje tego dnia (w części jest to dzień wolny z tzw. puli dni do dyspozycji dyrektora).

- Na dziś mówimy o powrocie dzieci do szkół w poniedziałek 10 stycznia. Aby te powroty materializowały się jest jeden apel do rodziców, szczepmy dzieci. Zaszczepienie dzieci powoduje, że placówka oświatowa jest bezpieczniejsza i łatwiej przewidzieć, jak będzie się rozwijała sytuacja, nawet z wirusem w wersji omikron, jeśli dzieci i nauczyciele będą zaszczepieni – powiedział rzecznik MZ.

- Jeszcze raz podkreślam, na dziś 10 stycznia jest aktualny jako powrót dzieci do szkół, na dziś" – dodał.