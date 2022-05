Ósmoklasiści wybierają szkoły. A może by tak poprowadzić pociąg?

– Od września chcemy uruchomić siedem klas pierwszych na kierunkach: logistyk, spedytor, robotyk, mechatronik, informatyk i technik transportu kolejowego – mówi Anna Wawruch-Lis, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

Nastolatki zainteresowane ofertą mogły przyjrzeć się szkole, porozmawiać z nauczycielami i starszymi kolegami, ale także spróbować swoich sił na symulatorze lokomotywy.

– Dni Otwarte organizujemy kilka razy w roku, ale takiego jeszcze nie było – podkreśla Wawruch-Lis. – Wszystko za sprawą firmy kolejowej PKP Energetyka, która udostępniła nam sprzęt i bardzo aktywnie pomaga nam w promocji kierunku dotyczącego transportu kolejowego. Zresztą zainteresowanie kierunkiem jest stosunkowo duże. W ogóle nauka w technikach jest coraz bardziej popularna. Sądząc po rekrutacji do naszej szkoły, coraz więcej nastolatków jest zainteresowanych nie tylko zdobyciem średniego wykształcenia ale jednocześnie zawodu.

Potwierdzają to obecni uczniowie szkoły, którzy także czekali na możliwość spróbowania swoich sił w prowadzeniu lokomotywy.

– To, że wybrałem tę szkołę wynika z mojej pasji i chęci rozwijania swoich zainteresowań. Ale myślę też o korzyściach jakie ta szkoła przyniesie mi w przyszłości. Mam bardzo dużą szansę na bardzo dobrą pracę – uważa pierwszoklasista Szymon.

– Symulator pokazuje jak wygląda praca maszynisty. Widzimy, że nie jest to takie łatwe. Szkoli nas to i pokazuje, że to jest ciekawe. Że warto z tym zawodem związać swoją przyszłość – dodaje jego kolega z klasy, Igor. – To na pewno trudna praca i bardzo odpowiedzialna praca. Prowadząc pociągi pasażerskie odpowiadamy za ludzi, ale warto się poważnie zastanowić nad wykonywaniem tego zawodu.

– Żeby zostać maszynistą to długa i ciężka droga dlatego warto zobaczyć najpierw czy to się podoba i ma się ku temu predyspozycje – dodaje Szymon. – Dobrze, że mieliśmy taką możliwość.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek.

Ósmoklasiści na złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (w sumie można wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w każdej z nich) mają czas do 24 czerwca do godziny 15.

Znacznie mniej czasu, bo tylko do 31 maja, na wybór mają uczniowie chętni na naukę w klasach międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz przygotowania wojskowego.

Od 24 czerwca do 14 lipca (do godziny 15), a więc już po otrzymaniu wyników egzaminu ósmoklasisty, możliwa będzie zmiana preferencji i wybranie innych szkół. Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia opublikowane zostaną 22 lipca. Siedem dni później poznamy listę osób przyjętych. Od 2 sierpnia do końca miesiąca trwać będzie rekrutacja uzupełniająca.