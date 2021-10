Ślubujemy! To był ważny dzień dla uczniów klas mundurowych XIV LO w Lublinie

XIV LO to jedyna w Lublinie szkoła, która uczestniczy we wszystkich edycjach pilotażowego programu MON i prowadzi oddziały przygotowania wojskowego. Przedmioty innowacyjne, których można się tam uczyć to m.in. edukacja wojskowa, ratownictwo, sztuki walki, podstawy programowania, elementy rozpoznania i nawigacji.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej Garnizonu Lublin oraz pokaz musztry paradnej Kompanii reprezentacyjnej XIV LO.