Wideofon lub kącik relaksu. Oto zwycięskie projekty w II edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Różnica między noktowizją a termowizją do obserwacji zwierząt

Największa różnica między kamerami noktowizyjnymi i termowizyjnymi polega na tym, że różnią się one zasadami działania: termowizja do obserwacji przetwarza niewidzialną energię podczerwieni emitowaną przez obiekty na widzialne obrazy termiczne, a urządzenia noktowizyjne aktywnie odbierają obraz za pośrednictwem systemu ulepszania obrazu. Źródło światła, urządzenie noktowizyjne, musi mieć zewnętrzne źródło światła oświetlone na obiekcie i odbite od urządzenia noktowizyjnego, zanim będzie można go zobrazować.