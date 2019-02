Zapisy do szkół podstawowych w Lublinie. Są terminy

• Z wnioskiem o przyjęcie do szkoły rodzice powinni zdążyć między 25 marca (od godz. 8) do 2 kwietnia (do godz. 14). • 4 kwietnia do publicznej wiadomości podana ma być lista kandydatów zakwalifikowanych oraz tych, którzy nie zostali zakwalifikowani. • Na potwierdzenie chęci posłania dziecka do danej szkoły rodzice będą mieć czas od 4 kwietnia (od godz. 12) do 9 kwietnia (do godz. 12). • Podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły ma nastąpić 12 kwietnia o godz. 13.

• Uzupełniający nabór zacznie się 30 kwietnia. Tego dnia (od 8 rano) rodzice będą mogli składać wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły. Przyjmowanie wniosków zakończy się 7 maja (o godz. 14). • Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie ogłoszona 8 maja (o godz. 14). • Chęć posłania dziecka do danej szkoły rodzice będą mogli potwierdzać od godz. 14 w dniu 8 maja do godz. 15 w dniu 9 maja. • Ostateczna lista dzieci przyjętych będzie ogłoszona 10 maja o godz. 14.