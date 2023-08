Chcą przywrócić Wiśle blask. Zaczną od sprzątania

Od piątku 25 sierpnia do niedzieli 3 września, grupa miłośników przyrody, ekologii oraz osoby, które lubią robić pożyteczne rzeczy - wezmą udział w akcji "Czysta Wisła". Jej inicjatorem jest Dominik Dobrowolski, ekolog i podróżnik, który zasłynął tym, że samodzielnie posprzątał polskie plaże i góry. W 2020 roku przeszedł dystans od Świnoujścia do Mierzei Wiślanej, zbierając do worków napotykane po drodze śmieci. Rok później wybrał się w góry sprzątając m.in. Bieszczady, Tatry i Sudety. Chodzi również szlakiem Wisły, sprzątając ją razem z wolontariuszami. W ciągu trzech ostatnich lat pokonał pieszo ponad 2,5 tys. kilometrów. I to nie koniec. Pod koniec sierpnia Dominik chce wrócić nad Wisłę, bo ta niestety zaśmiecana jest najbardziej.

- Zakochałem się w "Królowej Polskich Rzek". Wielokrotnie przepłynąłem ją kajakiem i przejechałem wzdłuż jej koryta na rowerze. Każdorazowo jestem zachwycony jej pięknem i bioróżnorodnością. Jestem jednocześnie wściekły, że wszyscy ją zaśmiecają i niszczą. A przecież ponad 80 proc. zanieczyszczenia Bałtyku to śmieci i ścieki spływające rzekami, niestety też Wisłą. Bałtyk przez to ginie i to wszystko dzieje się na naszych oczach - mówi inicjator akcji "Czysta Wisła", cytowany przez Urząd Miejski w Dęblinie.

Dobrowolski zamierza regularnie organizować tego rodzaju wydarzenia, jak wspólne sprzątanie rzeki, monitorować zrzuty ścieków oraz stan roślinności pokrywającej brzegi. - Wisła to jedyna tak duża dzika rzeka w Europie. Przywróćmy jej blask - zachęca ekolog.

Zainteresowani udziałem w tej ogólnopolskiej akcji mogą już zapisywać się do niej np. na facebooku, gdzie powstało wydarzenie "Czysta Wisła". Wkrótce pojawić powinny się również wydarzenia lokalne organizowane w ramach głównej idei. Największy odzew dotychczas był z Lubelszczyzny, gdzie tylko na odcinku Kazimierz Dolny-Puławy-Dęblin, udział w akcji potwierdziło trzy stowarzyszenia - "Razem dla Puław", "Dwa żywioły" oraz "Czysty Lublin".

Dla pierwszych 50 grup sprzątających granty wspierające akcję ufunduje sponsor, bank Credit Agricole. Regionalnym koordynatorem wydarzenia na odcinku od Krakowa do Włocławka, a więc tym biegnącym m.in. przez zachodnią Lubelszczyznę, jest właśnie Dominik Dobrowolski (tel. 697 092 978). Ten zapewnia, że poszczególne grupy w ramach grantów otrzymają środków na zakup worków, chwytaków i rękawic. Akcje w całym kraju ruszą w tym samym czasie - 25 sierpnia, a zakończą się 3 września.