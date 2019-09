"Jeśli władza nie zacznie działać, to my obalimy tę władzę!". Młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Lublinie [wideo, zdjęcia]

Albo węgiel albo przyszłość! - skandują młodzi ludzie przed ratuszem. Ponad pięciuset uczniów z różnych lubelskich szkół przyszło tu zamiast na lekcje. Podobnie jak ich koleżanki i koledzy z kilkudziesięciu polskich miast.

Poprzez strajk młodzież chce zwrócić uwagę polityków na największe wyzwanie, z jakim do tej pory muszą się mierzyć ludzie.

Wśród postulatów młodzieży znalazło się, m.in. prowadzenie polityki klimatycznej w oparciu o raporty Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ, wezwanie rządu do ogłoszenia stanu kryzysu klimatycznego, czy powołanie przez Parlament eksperckiej i niezależnej Rady Klimatycznej.

- Walka o ziemię jest postrzegana jako domena lewicowych aktywistów, a nie powinno tak być. Zmiany klimatu dotkną nas wszystkich. Nieważne czy jesteśmy po lewej, po prawej, czy po środku. Jako Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nie podpisujemy się pod żadną partią - mówiła jedna z uczennic na wiecu przed Ratuszem.

Na plakatach hasła: "Narodzie pomóż przyrodzie", "Nie ma planety B", "Edukujcie nie emitujcie", "Dinozaury też myślały, że mają czas". Są też hasła po angielsku: "Go vegan now or die later", " Our planet is getting hotter than Harry Styles".

- Jeśli władza nie zacznie działać, to my obalimy tę władzę - zapowiedzieli młodzi ludzie stojący z megafonami na schodach ratusza. Demonstracja trwała ponad godzinę. Z ratusza do demonstrujących nie wyszedł nikt.

W naszym regionie młodzież demonstrowała także w Zamościu, Chełmie, Puławach i Włodawie.

Największe demonstracje odbyły się w Warszawie i w Krakowie, gdzie do uczniów dołączyli studenci oraz wykładowcy wyższych uczelni.

Protesty przeciwko "bierności polityków wobec pogłębiającego się kryzysu klimatycznego" odbyły się dziś w 130 krajach na całym świecie. Data 20 września jest nieprzypadkowa - to ostatni piątek przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego ONZ w Nowym Jorku.