Wyjazdowe derby ciągle im służą, Świdniczanka lepsza od Orląt Spomlek

Świdniczanka wygrała w tym sezonie wszystkie mecze derbowe na boiskach rywali (fot. Wojciech Szubartowski)

Nie był to zbyt ładny mecz, ale kolejne trzy punkty do swojego konta dopisała w sobotę Świdniczanka. Drużyna Łukasza Gieresza pokonała w Radzyniu Podlaskim tamtejsze Orlęta Spomlek 1:0. To trzecia porażka z rzędu biało-zielonych, która mocno zmniejsza szanse na utrzymanie w III lidze.

