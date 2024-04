W lipcu ubiegłego roku, podczas remontu nawierzchni, drogowcy na jednej z dwóch bramownic uszkodzili kamery pomiarowe OPP. System po tej awarii został wyłączony, a kamery zdemontowane. Na początku kwietnia kamery ponownie zainstalowano na bramownicach systemu i przeprowadzona legalizację. System prawdopodobnie już działa i rejestruje wykroczenia.

Poza wspomnianym OPP działającym pomiędzy Łęczną a Turowolą Kolonia, na tej samej drodze wojewódzkiej numer 82 funkcjonuje drugi taki system, na odcinku Łuszczów Pierwszy – Łuszczów Drugi.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku w woj. lubelskim zainstalowano dwa nowe systemy OPP. Pierwszy o długości 6,2 km stanął na DW 844 w Hrubieszowie, na wjeździe do miasta od strony Chełma. Drugi, o długości 3,7 km, przygotowano na DW 801 w Gołębiu, na widokowej trasie z Dęblina do Puław. – Systemy OPP we wskazanych lokalizacjach jeszcze nie działają. Oczekujemy na podłączenie zasilania przez zakład energetyczny - dowiedzieliśmy się w Wydziale Informacji i Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD). – O uruchomieniu będziemy informować na profilu FB Bezpiecznienadrogach.

Przypomnijmy, że GITD nadzoruje pracę wszystkich urządzeń elektronicznego pomiaru prędkości. W woj. lubelskim funkcjonuje 33 fotoradary. – W tym roku nie planuje się nowych instalacji, ani wymiany urządzeń – usłyszeliśmy w GITD.

Kierowców „łapie” także rejestrator wjazdu na czerwonym świetle, który działa w Anielinie, na skrzyżowaniu dróg DK12 i DW874.

W 2023 roku fotoradary i OPP w woj. lubelskim zarejestrowały 31 tys. 741 przekroczeń prędkości. Rok wcześniej było to 43 tys. 888.

Przypomnijmy obowiązujące w tym roku grzywny za przekroczenie prędkości oraz taryfikator punktów karnych, które można otrzymać za zbyt szybką jazdę: