465 mln zł dla lubelskich emerytów i rencistów

14-ta emerytura w odróżnieniu od 13-tej tym, że nie każdy emeryt ją otrzymuje. Wynosi ona nieco ponad 1250 zł i to świadczenie przysługuje osobom, które z ZUS dostają co miesiąc maksymalnie 2900 złotych. Jeżeli ktoś przekroczył tę granicę, to także otrzymał wpłatę, ale odpowiednio pomniejszoną według zasady „złotówka za złotówkę”.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie zakończył wypłaty dodatkowego świadczenia. 14-tki trafiły do 393 emerytów i rencistów z województwa lubelskiego. W sumie ZUS przeznaczył na ten cel 465 mln złotych.

– Na kolejne bonusowe świadczenie emeryci i renciści mogą liczyć w kwietniu przyszłego roku. Wtedy w planie jest wypłata tzw. 13-tek – informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.