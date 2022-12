Pierwszy akademicki budżet obywatelski

Popularne w większych i mniejszych miastach tzw. budżety obywatelskie doczekują się także swoich akademickich odpowiedników. Już po raz siódmy takie przedsięwzięcie organizuje Politechnika Gdańska. Po sąsiedzku pierwszą edycję rozpoczął niedawno Uniwersytet Gdańskim. Już kilka lat temu podobną inicjatywę podjęto m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W Lublinie powstał Akademicki Budżetu Partycypacyjny. Zainicjowali go członkowie Związku Uczelni Lubelskich, do którego należą: UMCS, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska.

Swoje pomysły mogli zgłaszać ich studenci, doktoranci i pracownicy oraz poszczególne wydziały, instytuty, organizacje studenckie czy koła naukowe.

Do pierwszej edycji zgłoszono 27 projektów. Ocenę formalną przeszło 17 z nich, które zostały poddane pod głosowanie.

– Dziesięć wniosków zostało odrzuconych. Najczęściej dotyczyły tylko jednej uczelni, a główne założenie było takie, żeby z każdego z tych rozwiązań w porównywalnym stopniu mogły korzystać wszystkie uczelnie należące do związku – wyjaśnia Dariusz Gaweł ze Związku Uczelni Lubelskich.

Drugim ważnym kryterium był szacowany koszt. Wartość jednego projektu musiała być równa 20 tys. zł. Realizacji doczeka się pięć pomysłów, które po zsumowaniu i przeliczeniu wszystkich głosów z poszczególnych uczelni otrzymają najwięcej punktów. Do rozdysponowania jest w sumie 100 tys. zł. Każda z czterech jednostek wyłożyła po 25 tysięcy.

– Zgodnie z intencją władz rektorskich głównym celem pierwszej edycji jest integracja środowiska akademickiego i uruchomienie oddolnych inicjatyw. I okazało się, że nie brakuje ciekawych pomysłów – podkreśla Gaweł.

Ich zakres jest dość szeroki. Nie brakuje propozycji rozrywkowo-kulturalnych, jak organizacja otrzęsin, obozu adaptacyjnego dla studentów pierwszego roku, pikniku akademickiego czy koncertu, podczas którego studenci zaprezentują twórczość Zbigniewa Wodeckiego. Jeśli chodzi o sport, w grę wchodzą m.in. międzyuczelniany turniej w futsalu, siatkówce i e-sporcie, organizacja czterech biegów akademickich czy zajęcia ze strzelectwa sportowego. Są też pomysły związane z szeroko pojętą infrastrukturą, jak budowa zadaszonych parkingów rowerowych, montaż drogowskazów pokazujących drogę i dystans do najważniejszych miejsc akademickiego Lublina, stworzenie stref do odpoczynku czy opracowanie wspólnie z ZTM i MPK koncepcji linii autobusu miejskiego łączącego Kampus Zachodni UMCS i obiekty Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej z kampusami Politechniki Lubelskiej przy Nadbystrzyckiej i Uniwersytetu Medycznego przy Chodźki. Są też inicjatywy ściślej dotyczące nauki, np.: akcja informacyjna na temat promieniowania jonizacyjnego, badania stanu wody w Zalewie Zembrzyckim, przesiewowe badania wzroku dla studentów czy udział w międzynarodowych targach edukacyjnych.

Listę wszystkich projektów można znaleźć na stronie internetowej Związku Uczelni Lubelskich (www.4zul.pl). Pod tym adresem (w zakładce „do pobrania”) dostępny jest także formularz do głosowania. Po wypełnieniu można go wrzucić do urny w punktach zlokalizowanych na terenie każdej z czterech uczelni. Głosy można oddawać do 23 grudnia.

Lista punktów do głosowania

UMCS: Wydział Ekonomiczny/Rektorat, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (parter).

Politechnika Lubelska: Administracja Centralna (budynek stołówki), ul. Nadbystrzycka 40A.

Uniwersytet Medyczny: Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4.

Uniwersytet Przyrodniczy: Rektorat, ul. Akademicka 13.