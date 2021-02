Sprawdź, o ile podwyższą Ci emeryturę

– Każdy grosz się przyda, bo wszystko podrożało. Po waloryzacji dostanę około 70-90 złotych brutto więcej. Ile to będzie dokładnie, to okaże się po wizycie listonosza w marcu – ocenia pani Kazimiera, emerytka mieszkająca pod Lublinem.

– Waloryzacja ma sprawić, by wartość emerytur i rent nie spadła, gdy rosną ceny towarów i usług na rynku. Polega na tym, że kwotę świadczenia brutto, przysługującą na koniec lutego, mnożymy wskaźnikiem waloryzacji procentowej (to 104,24 proc.). W ten sposób otrzymujemy nową kwotę emerytury czy renty – wyjaśnia Małgorzata Korba, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie lubelskim.

Wielkość waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń Polaków. Im są one wyższe, tym wyższa jest waloryzacja w następnym roku. I tak od 1 marca najniższa emerytura, a także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą prawie 1251 zł, po wzroście o wzrośnie o 51 zł. Ale dla dostajemy np. 2300 – będzie to już 97,5 zł podwyżki, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 106,00 zł, dla 3000 zł – 127,20 zł. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie 900 zł) wzrośnie do 938 zł. Świadczenie, które wynosiło 1800 zł, wzrośnie do 1876 zł. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w woj. lubelskim (2250 zł) wzrośnie do 2345 zł, a dodatek pielęgnacyjny do prawie 240 zł. Waloryzacja obejmuje także emerytury z KRUS i świadczenia z systemu mundurowego.

– W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny, czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne – dodaje Małgorzata Korba. Waloryzacja dotyczy świadczeń przyznanych do końca lutego 2021 roku. Nie trzeba składać żadnych wniosków, bo ZUS sam podwyższy nasze świadczenia.

Koszt podwyżek dla wszystkich grup wyniesie ok. 10,6 mld zł.