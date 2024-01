AOC: Nowa seria monitorów dla graczy

AOC GAMING 24G4X i AOC GAMING 27G4X to pierwsze modele z nowej linii G4 (następczyni G2). Oba monitory wy-świetlają obraz w rozdzielczości Full HD przy 180 Hz-owym odświeżaniu ekranu. Zostały one oparte na matrycach typu Fast IPS o przekątnych odpowiednio 23,8” oraz 27”.



W porównaniu do starszej serii, tu menu ekranowe OSD zostało przeprojektowane i dostało nowy wygląd. Podstawa monitora została zmniejszona, ale producent zapewnia, ze nie ma to negatywnego wpływu na stabilność.

Zamiast do tej pory używanej czerni i czerwieni, seria G4 ma inną, bardziej stonowaną kolorystykę: czarno-szarą zamiast czarno-czerwonej.

Oba monitory wspierają technologię Nvidia G-Sync Compatible, która działa w zakresie od 48 do 180 Hz odświeżania ekranu (w G2 do było do 144 Hz).

Specyfikacja techniczna monitorów AOC GAMING 24G4X i 27G4X:

• typ matrycy: Fast IPS

• przekątna matrycy: 23,8“ (60 cm)/27” (68 cm)

• format ekranu: 16:9

• rozdzielczość: 1920 x 1080 px

• zagęszczenie pikseli: 93 PPI/82 PPI

• odświeżanie ekranu: 180 Hz

• czas reakcji panelu: 1 ms GtG, 0,5 ms MPRT

• typowa jasność: 300 cd/m2

• kontrast statyczny: 1000:1

• liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln (6-bit + FRC)

• standard HDR: HDR10

• złącza wideo 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0

• głośniki: 2x 2 W

Cena: 740/872 złote.