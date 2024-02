Call of Duty: Modern Warfare III. Co w 2 sezonie? A na przykład postacie z The Walking Dead (wideo)

Wydana w listopadzie minionego roku gra Call of Duty: Modern Warfare III nie doczekała się zbyt wielu dobrych recenzji. W serwisie metacritic.com średnia ocen waha się od 56 (PlayStation 5) do 61 (Xbox Series X). Niemniej na brak nowości gracze nie powinni narzekać.

Już jutro (7 lutego o godzinie 18) startuje 2 sezon, a w nim sporo nowości związanych z serialem The Walking Dead.

W szczegółach prezentuje się to tak: będą cztery nowe mapy Core 6 na 6, nowa mapa w trybie War, kolejna misja fabularna Zombie, mapa Fortune’s Keep dla trybu Resurgence, a także Ranked Play zarówno w trybie wieloosobowym, jak i w Call of Duty: Warzone.

Konni Group przeniknęło na śródziemnomorską wyspę, gdzie prowadzi eksperymenty, które katastrofalnie zmieniły Fortune’s Keep. W zwalczaniu ich skutków pomoże nam Rick Grimes z serialu The Walking Dead od AMC i szefowa CIA, Kate Laswell.

Do tego dochodzi nowa broń i nowe oferty w sklepie: Michonne z serialu The Walking Dead jako grywalna postać, nowy pakiet CDL.

Wszystko razem prezentuje się tak: