Clash II: Premiera już za kilka dni (wideo)

Dawno, dawno temu... a dokładnie w czerwcu 1998 roku, do sprzedaży trafiła polska gra Clash. Tytuł mocno przypominał serię Heroes of Might and Magic i w naszym kraju znalazł całkiem spore grono graczy.

Na kontynuację trzeba było czekać długo. Pierwsze informacje studia Prime Bit Games S. A. mówiły o kwietniu 2022 roku, ale skończyło się wczesnym dostępie kilka miesięcy później. Teraz twórcy mają nowe wiadomości.

Clash II to strategia turowa osadzoną Karkharnu; krainie przesiąkniętej prastarą magią. Zbieramy potężna armię, rozbudowujemy warownię i ulepszamy bohaterów.

Wszystko przyda się potem w klasycznych bitwach turowych. Po drodze musimy zadbać o pieniądze, wznoszenie budynków umożliwiających rekrutację lepszych jednostek i opracowanie nowych technologii, które pozwolą nam ulepszyć wojska.

Gra Clash II opuści Wczesny Dostęp na Steamie już 15 lutego. A sama gra wygląda tak: